Ισχυρός ανταγωνισμός για τη μαρίνα στα Πότιμα, στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός

Έντονος αναμένεται ο ανταγωνισμός για την ανάληψη του έργου κατασκευής της μαρίνας στα Πότιμα, με μεγάλους και καταξιωμένους οίκους τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό να διεκδικούν το φιλόδοξο έργο. Ήδη, κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει καταγραφεί αυξημένο ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό εν δυνάμει επενδυτών, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική και τη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες .

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου Γιώργος Μάης ανέφερε πως η διαδικασία αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός του μήνα.

Ο κ. Μάης είπε, πως ως ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η 23η Ιανουαρίου του 2026 ,προσθέτοντας πως η παράταση που δόθηκε αφορούσε μια περίοδο που έπρεπε να υποβληθούν ερωτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων και ώς εκ τούτου ορίστηκε καθορισμένη ημερομηνία για απάντηση των ερωτήσεων .

Πρόσθεσε πως υπήρξε από μέρους του Υφυπουργείου Τουρισμού μια καθυστέρηση στις ερωτήσεις και έτσι δόθηκε μια παράταση για την ημερομηνία υποβολής. Μετά την υποβολή των προτάσεων συνέχισε, θα γίνει αξιολόγηση την προσφορών η οποία τοποθετείται χρονικά τον προσεχή Μάρτιο και θα επιλεγούν οι κατάλληλοι προσφοροδότες οι οποίοι θα κληθούν μετά να υποβάλουν την πρόταση για το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται επίσης πως η φάση των διαπραγματεύσεων αναμένεται εντός Μαΐου. Η κατακύρωση της προσφοράς προγραμματίζεται , όπως είπε, για τέλη του 2026 με τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Ερωτηθείς ο κ. Μάης για τους αυστηρούς όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού κ. Μάης είπε πως μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η απαίτηση οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να έχουν υλοποιήσει έργα συνολικού κόστους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έργων μαρίνων, δηλαδή να έχουν εμπειρία οι Κοινοπραξίες ή οι φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά, στο να έχουν την κατάλληλη εμπειρία στην κατασκευή των λιμενικών αλλά και στην κατασκευή και διαχείριση των χερσαίων εγκαταστάσεων, όπως οικιστικών, εμπορικών και λοιπά.

Σημειώνεται πως οι όροι του διαγωνισμού παρέχουν στον επιτυχόντα προσφοροδότη δύο εναλλακτικές επιλογές ανάπτυξης. Η πρώτη αφορά την κατασκευή μαρίνας δυναμικότητας χιλίων σκαφών, με λιμενικές εγκαταστάσεις που θα καταλαμβάνουν το 70-80% και χερσαίες εγκαταστάσεις το 20-30%, σε συνδυασμό με οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η δεύτερη επιλογή προβλέπει την ίδια δυναμικότητα σκαφών και αντίστοιχη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρου ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Μάης πρόκειται για μια σύγχρονη μαρίνα υψηλών προδιαγραφών, η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων και στην ενίσχυση της οικονομίας της επαρχίας.

Η ενοικίαση του χώρου, όπου θα αναπτυχθεί το έργο, συνέχισε, θα έχει διάρκεια 55 ετών και θα αφορά συνολική έκταση 166 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Ενδεικτικά ο κ. Μάης είπε πως το Λιμενικό σε 55 έτη πρέπει να παραδώσει τον χώρο στο Κράτος , όσο για το οικιστικό και τις άλλες αναπτύξεις, θα έχουν την ίδια διάρκεια ενοικίασης περίπου, όπως θα έχουν και οι άλλες μαρίνες.