Ως «κρίσιμο πρώτο βήμα» βλέπει τις εξαγγελίες για νέες φυλακές ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ

Ως ένα «κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» χαρακτηρίζει ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ τις εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, για ανέγερση νέων φυλακών εκτός αστικού ιστού και για ενίσχυση του Τμήματος Φυλακών με νέες προσλήψεις δεσμοφυλάκων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Κλάδος τονίζει ότι τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται σε πάγια, διαχρονικά και τεκμηριωμένα αιτήματα του προσωπικού, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δηλωμένη πολιτική βούληση του Υπουργού για προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στο σωφρονιστικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ΠΑΣΥΔΥ εκπέμπει σαφές μήνυμα ότι η σημερινή κατάσταση στις Φυλακές δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις και επισημαίνει πως η χρόνια και έντονη υποστελέχωση, οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια προσωπικού και κρατουμένων, καθώς και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, έχουν οδηγήσει το σύστημα «στα όρια της αντοχής του».

«Το προσωπικό έχει σηκώσει για χρόνια το βάρος ενός συστήματος που λειτουργεί οριακά», αναφέρει, ενώ ζητά άμεση μετάφραση των εξαγγελιών σε πράξεις.

Σύμφωνα με τον Κλάδο, «οι εξαγγελίες του Υπουργού αποτελούν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αναμένουμε ωστόσο όπως τεθούν σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, να προωθηθούν άμεσα για πλήρωση οι κενές θέσεις και να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων του προσωπικού σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων και υλοποίησης».

Ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει ότι θα παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος συνομιλητής και σύμμαχος σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος.

Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών και δεν θα αποδεχθεί την επανάληψη πρακτικών του παρελθόντος, όπου οι δεσμεύσεις «έμειναν χωρίς αντίκρισμα».

Καταλήγοντας επαναβεβαιώνει την αμέριστη στήριξή του προς κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και βελτιώσεων προς όφελος του Τμήματος Φυλακών, του προσωπικού, των κρατουμένων και της κοινωνίας ευρύτερα, ενώ σημειώνει ότι διατηρεί ακέραιο τον συνδικαλιστικό της ρόλο και το δικαίωμα δυναμικών διεκδικήσεων, όταν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια του προσωπικού.