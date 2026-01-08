Σε επ’ αόριστoν αργία έθεσε τον τέως Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικό η Ιερά Σύνοδος

Σε επ΄ αόριστον αργία θέτει τον Επίσκοπο Τυχικό η Ιερά Σύνοδος με απόφαση που έλαβε στο πλαίσιο της σημερινής της έκτακτης συνεδρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτη Γεώργιο.

Στην ανακοίνωση που ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε πως « η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου του 2026 σε έκτακτη συνεδρία υπό την προεδρία της αυτού Μακαριότατος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κκ. Γεωργίου και αποφάσισε την επιβολή της ποινής της επ’ αόριστόν αργίας προς τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό μέχρι της πλήρως αποδοχής του , όσων όρων έθεσε εις αυτόν η Ιερά Σύνοδος.»

Πρόσθεσε επίσης, πως δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου λόγω των πολλαπλών θεμάτων για αυτό θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα ημέρα Τετάρτη στις 14 Ιανουαρίου του 2026 προς συνέχιση του έργου της.

Σημειώνεται πως η Ιερά Σύνοδος, στην σημερινή της συνεδρία έθεσε στην αντζέντα της το ζήτημα του Επισκόπου Τυχικού, τις καταστατικές αλλαγές αλλά και τις καταγγελίες σε σχέση με τους μοναχούς που διέμεναν στη Μονή Αβακούμ.