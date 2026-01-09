«Σάλος στη Μεγαλόνησο» - Τι γράφει ο ελληνικός Τύπος για το βίντεο με τους «επενδυτές»

Το επίμαχο βίντεο πέρασε τα σύνορα και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στον ελληνικό Τύπο, την ώρα που στην Κύπρο αναζωπυρώνονται οι πολιτικές αντιδράσεις.

Η «Καθημερινή» κάνει λόγο για πολιτικούς τριγμούς στην Κύπρο «λόγω βίντεο για μαύρο χρήμα»

Όπως αναφέρει:

Έντονους κραδασμούς στη Λευκωσία έχει προκαλέσει αδιευκρίνιστης γνησιότητας βίντεο με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Νίκου Χριστοδουλίδη, από το οποίο δημιουργείται η αίσθηση πως κατά την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν του νομίμου ορίου δαπανών του 1 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά. Σε γραπτή ανακοίνωση η προεδρία αναφέρει πως το επίμαχο βίντεο είναι κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Τα «Νέα» μιλούν για «βίντεο που βάζει φωτιά στη Λευκωσία».

Αναφέρουν ότι:

Σάλος στην Κύπρο με αφορμή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν μοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.

Η Εφημερίδα των Συντακτών αναρωτιέται αν πρόκειται για διαπλοκή ή συκοφαντία;

Αναφέρει: «Βίντεο άγνωστης προέλευσης εκθέτει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και κυβερνητικά στελέχη -Τι απαντάει η κυβερνητική πλευρά»



Η «Εστία» αναφέρεται σε «καταγγελίες για δωροδοκίες» και σε πολιτική αναταραχή.

Όσα αναφέρει:

Αναταραχή προεκάλεσε στην Κύπρο ή διαρροή βίντεο, το οποίο ὑποστηρίζει ότι αποκαλύπτει μια παράνομη «πορεία του χρήματος» για την εκλογή του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ως «αυτόβουλο καὶ προϊόν μοντάζ» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπτώτης το σχετικό βίντεο. Παραλλήλως, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ὁ οποίος εμφανίζεται στο βίντεο, έχει προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας.



Οι υπολοιπες εφημερίδες










