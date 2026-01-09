«Σάλος στη Μεγαλόνησο» - Τι γράφει ο ελληνικός Τύπος για το βίντεο με τους «επενδυτές»

Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Το θέμα βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα μεγάλων ελληνικών εφημερίδων

Το επίμαχο βίντεο πέρασε τα σύνορα και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στον ελληνικό Τύπο, την ώρα που στην Κύπρο αναζωπυρώνονται οι πολιτικές αντιδράσεις.

Η «Καθημερινή» κάνει λόγο για πολιτικούς τριγμούς στην Κύπρο «λόγω βίντεο για μαύρο χρήμα»

Όπως αναφέρει:

Έντονους κραδασμούς στη Λευκωσία έχει προκαλέσει αδιευκρίνιστης γνησιότητας βίντεο με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Νίκου Χριστοδουλίδη, από το οποίο δημιουργείται η αίσθηση πως κατά την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν του νομίμου ορίου δαπανών του 1 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά. Σε γραπτή ανακοίνωση η προεδρία αναφέρει πως το επίμαχο βίντεο είναι κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

 

Τα «Νέα» μιλούν για «βίντεο που βάζει φωτιά στη Λευκωσία».

Αναφέρουν ότι: 

Σάλος στην Κύπρο με αφορμή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν μοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.

 

Η Εφημερίδα των Συντακτών αναρωτιέται αν πρόκειται για διαπλοκή ή συκοφαντία;

Αναφέρει: «Βίντεο άγνωστης προέλευσης εκθέτει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και κυβερνητικά στελέχη -Τι απαντάει η κυβερνητική πλευρά»


Η «Εστία» αναφέρεται σε «καταγγελίες για δωροδοκίες» και σε πολιτική αναταραχή.

Όσα αναφέρει:

Αναταραχή προεκάλεσε στην Κύπρο ή διαρροή βίντεο, το οποίο ὑποστηρίζει ότι αποκαλύπτει μια παράνομη «πορεία του χρήματος» για την εκλογή του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ως «αυτόβουλο καὶ προϊόν μοντάζ» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπτώτης το σχετικό βίντεο. Παραλλήλως, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ὁ οποίος εμφανίζεται στο βίντεο, έχει προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας. 


Οι υπολοιπες εφημερίδες





 

