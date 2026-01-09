Φύλαγε σε υποστατικό του δύο κιλά κάνναβης – Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για 37χρονο

Δύο συσκευασίες κάνναβης έτοιμες προς διάθεση στην εγχώρια αγορά, βρέθηκαν σε υποστατικό που διατηρούσε 37χρονος στη Λάρνακα, ο οποίος βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών. Κρίθηκε ένοχος μετά από δική του παραδοχή σε κατηγορία που αφορά κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 6 Απριλίου 2025. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης όπως λέχθηκαν στο δικαστήριο, η ΥΚΑΝ είχε πληροφορίες ότι ο 44χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στην Υπηρεσία, φύλαγε στο υποστατικό του ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες προορίζονταν για διάθεση στην αγορά. Την ώρα που τα μέλη της ΥΚΑΝ πλησίασαν το λυόμενο υποστατικό που διατηρούσε ο κατηγορούμενος για σκοπούς έρευνας, αυτός επιχείρησε να διαφύγει από το παράθυρο, ενώ την ίδια στιγμή θεάθηκε να πετά μία συσκευασία. Η συσκευασία παραλήφθηκε και διαπιστώθηκε ότι περιείχε κάνναβη βάρους περίπου ενός κιλού. Ο 44χρονος ανακόπηκε και συνελήφθη και σ’ έρευνα που ακολούθησε εντός του υποστατικού του εντοπίστηκε ακόμα μία συσκευασία με κάνναβη, βάρους επίσης ενός κιλού. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι τα ναρκωτικά του δόθηκαν από άλλο πρόσωπο, στον οποίο είχε υποχρέωση, για να τα φυλάξει. Ο κατηγορούμενος είχε και μία προηγούμενη καταδίκη πάλι για υπόθεση ναρκωτικών…

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη αγόρευση για μετριασμό της ποινής, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο 44χρονος είναι πατέρας ανήλικων παιδιών. Το Κακουργιοδικείο, ωστόσο, επικαλέστηκε την υφιστάμενη νομολογία, σύμφωνα με την οποία οι προσωπικές περιστάσεις ενός κατηγορουμένου σε σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών έχουν περιορισμένη βαρύτητα.