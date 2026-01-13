Πείτε μας ποιοι έβαλαν τα εκατομμύρια. Απαίτηση για διαφάνεια παρά τις παραιτήσεις

Η παραίτηση της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, από την προεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, καθώς και οι χθεσινές προεδρικές εξαγγελίες για πρόθεση κατάργησής του, δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία ή αφορμή για να σταματήσουν οι προσπάθειες της Βουλής για την αποκάλυψη των χορηγών. Και αυτό διότι, με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, την οποία επιχειρεί να επιτύχει ο ΔΗΣΥ με νέα πρόταση νόμου, θα διαπιστωθεί κατά πόσο:

1 Δόθηκαν τυχόν ανταλλάγματα για τις χορηγίες προς το εν λόγω ταμείο, για το οποίο υπάρχουν καταγγελίες βουλευτών από το 2024 ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς ψηφοθηρίας. Όπως αφήνεται να νοηθεί στο πολύκροτο βίντεο, προκειμένου κάποιος μεγαλοεπενδυτής να προσπεράσει τη γραφειοκρατία ή να εξασφαλίσει την εύνοια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα πρέπει να συνεισφέρει στο ταμείο του φορέα που προήδρευε η πρώτη κυρία, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

2 Προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Η πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντόπισε περιπτώσεις προσώπων, φυσικών και νομικών, που προέβησαν σε μεγάλες δωρεές προς τον φορέα, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ διατηρούσαν συμβόλαια με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες συμβάσεις. Όπως σωστά επισημαίνει στα ευρήματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία, «η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του ταμείου δημιουργεί συνθήκες που δύνανται να προκαλέσουν δημόσια αμφισβήτηση. Και αυτό διότι ο σύζυγος της Προέδρου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης είναι ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους επιχειρηματίες και τις ιδιωτικές εταιρείες που προβαίνουν στις εισφορές».

Ιδιάζουσα σχέση

Οι περιπτώσεις ιδιάζουσας σχέσης και σύγκρουσης συμφερόντων, που καταγράφει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και όσες ενδεχομένως αποκαλυφθούν εάν και εφόσον δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των χορηγών του ταμείου, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ποινικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις ιδιωτικές εισφορές κρύβονται αλλότρια κίνητρα.

Επιβάλλεται να ερευνηθούν

Από τον Μάρτιο του 2023 που ανέλαβε την προεδρία του φορέα η κ. Καρσερά τα έσοδα του ταμείου πολλαπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τον πίνακα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιεύουμε, κατά τα έτη 2023 και 2024 καταγράφηκαν δωρεές ύψους €4,4 εκατ. προς τον φορέα, ο οποίος κατά την ίδια περίοδο μοίρασε ως βοήθεια σε άπορους φοιτητές το ποσό των €2,2 εκατ.

Από τον έλεγχο των καταλόγων εισφορών/δωρεών που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία σε συνδυασμό με πληροφορίες που αντλήθηκαν από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ο Έφορος Εταιρειών και το Υπουργείο Εσωτερικών, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα. Για να διερευνηθούν περαιτέρω, θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα ή να κατατεθούν στη Βουλή οι ονοματικοί κατάλογοι των χορηγών, με αναφορά στα ποσά που εισέφεραν και στον χρόνο καταβολής τους. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναφερόταν απλά με ονοματεπώνυμο, εισέφερε το 2023 και το 2024 το ποσό των €600.000. Δεν υπάρχουν καταγραμμένα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

Εταιρεία που κατά τα έτη 2023-2024 διαπραγματευόταν με το κράτος στο πλαίσιο σύμβασης μεγάλης διάρκειας και αξίας, διενήργησε εισφορές στον φορέα ύψους €695.750 (€395.750 το 2023 και €300.000 το 2024).

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ δεν είχαν διενεργήσει καμία εισφορά στον φορέα κατά τα έτη 2018-2022, το 2023 και το 2024 εισέφεραν σημαντικά ποσά. Συγκεκριμένα, μία εταιρεία εισέφερε €200.000 σε κάθε έτος, ενώ δεύτερη εταιρεία διενήργησε εισφορά ύψους €400.000 το 2023 και €500.000 το 2024. Επιπλέον, τρίτη εταιρεία του ίδιου κλάδου, που επίσης δεν είχε κάνει οποιαδήποτε εισφορά στο παρελθόν, το 2024 εισέφερε €50.000 στον φορέα. Την ίδια περίοδο, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία με τις μεγαλύτερες εισφορές συμμετείχε σε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ, ύψους άνω των €10 εκατ. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε διάταγμα για τον φόρο χωρητικότητας, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Εταιρεία που αδειοδοτήθηκε από αρμόδιο φορέα ως διαχειριστής πιστώσεων, εισέφερε το ποσό των €80.000 τα έτη 2023 και 2024.

Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για τις οποίες εξετάζονταν παραβάσεις ή/και βρίσκονταν σε διαδικασία συμβιβασμού με αρμόδια αρχή, εισέφεραν κατά την ίδια περίοδο ποσά €10.000 μέχρι €50.000 στον φορέα.

Πρόσωπα που συνδέονταν με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα συνείσφεραν σημαντικά ποσά στον φορέα. Συγκεκριμένα, φυσικό πρόσωπο και εταιρεία συνδεδεμένη μαζί του εισέφεραν συνολικά €235.000 για τα έτη 2019-2024, με τα ποσά να κυμαίνονται από €10.000 μέχρι €70.000 για κάθε χρονιά. Άλλο φυσικό πρόσωπο, μέτοχος εταιρειών κατέβαλε στον φορέα περίπου €170.000 εκ των οποίων οι €100.000 ήταν το 2023 και το υπόλοιπο ποσό, κατά τα έτη 2018-2019.

Φυσικό πρόσωπο, στην εταιρεία του οποίου παραχωρήθηκε άδεια κατασκευής υποστατικού για εμπορική χρήση, διενήργησε εισφορά στον φορέα ύψους €200.000 για το 2023 και €200.000 για το 2024.

Τρεις συνδεδεμένες εταιρείες στον τομέα της υγείας κατέβαλαν στον φορέα ως εισφορά για τα έτη 2023 και 2024 το συνολικό ποσό των €90.000, ενώ αναμενόταν απόφαση από αρμόδιο όργανο σχετικά με συναλλαγές του ομίλου εταιρειών.

Εισακούστηκε το ΔΗΚΟ

Το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Γιώργο Σολωμού και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Πανίκο Λεωνίδου πέρασαν το κατώφλι του Προεδρικού όπου είχαν συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το πολύκροτο βίντεο που έφερε παραιτήσεις στην κυβέρνηση. Το ΔΗΚΟ υπέβαλε τρεις εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο:

Να παραιτηθεί ο διευθυντής του γραφείου του και σύγαμπρος του, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, για τα όσα παρουσιάζεται να είπε στο βίντεο τα οποία δεν διαψεύστηκαν και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή.

Να καταργηθεί ο φορέας που προεδρεύει η πρώτη κυρία και να μεταφερθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης άφησε χθες ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για τη διερεύνηση του βίντεο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φαίνεται να ικανοποιήθηκε με το γεγονός ότι τον χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. Ωστόσο, ο τελευταίος θα πρέπει να διευκρινίσει εάν έδωσε οδηγίες ώστε να ελεγχθούν και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο περιβόητο βίντεο για τη διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Θα τολμήσει ο Πρόεδρος;

Κληθείς χθες να απαντήσει κατά πόσο προτίθεται να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δωρητών του φορέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας. Εύλογα, κάποιος διερωτάται γιατί δεν το έπραξε μέχρι σήμερα.

Ας δημοσιοποιηθούν οι ονομαστικοί κατάλογοι των δωρητών έστω και τώρα, για να λάμψει η αλήθεια. Το προεδρικό ζεύγος και ο περίγυρός του υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρό…