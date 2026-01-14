Σε ετοιμότητα ο ΕΟΑ Πάφου λόγω μειωμένης παραγωγής νερού, ωστόσο καμία περικοπή στην υδροδότηση

Μειωμένη παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες η παραγωγή νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης και το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην υδροδότηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, ο ΕΟΑ Πάφου ενημερώθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι η έντονη θαλασσοταραχή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ημερήσιας παραγωγής νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης στα Κούκλια και στα Πότιμα, λόγω της συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων ιζημάτων, γεγονός που καθιστά πιο χρονοβόρα τη διαδικασία παραγωγής.

Παράλληλα, μειωμένη είναι και η παραγωγή του διυλιστηρίου του Ασπρόκρεμου, καθώς οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και η αυξημένη ροή νερού από τον Ξερό ποταμό μετέφεραν φθαρτά υλικά τα οποία αιωρούνται στο νερό, επηρεάζοντας τη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Για την κάλυψη των απωλειών, όπως εξήγησε ο κ. Πιττοκοπίτης, κρίθηκε αναγκαία η επαναλειτουργία των γεωτρήσεων στον Ξερό ποταμό, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή υδροδότηση των επηρεαζόμενων περιοχών.

Οι περιοχές αυτές εκτείνονται από τα Κούκλια μέχρι την Πέγεια, οι οποίες υδροδοτούνται τόσο από το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμου όσο και από τις δύο μονάδες αφαλάτωσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου τόνισε ότι δεν χρειάστηκε να εφαρμοστεί οποιαδήποτε περικοπή νερού, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση στη θάλασσα έχει βελτιωθεί και ενδεχομένως εντός της ημέρας οι μονάδες αφαλάτωσης να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα παραγωγής.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς τους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του νερού και να αποφεύγεται η σπατάλη και η υπερκατανάλωση, υπογραμμίζοντας ότι το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό και η ορθολογική χρήση του παραμένει απαραίτητη.