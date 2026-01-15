ΟΑΥ για σελίδα ΓεΣΥ: Καταρτίζει πλάνο δράσης η ανάδοχος εταιρεία για να λυθούν οριστικά τα προβλήματα

Πλάνο δράσης για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του ΓεΣΥ καταρτίζεται από την ανάδοχο εταιρεία, μετά τα προβλήματα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χθες, 14 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας, με τη συμμετοχή του ΟΑΥ και της αναδόχου εταιρείας NCR Cyprus Ltd, η οποία διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓεΣΥ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει εντοπίσει την αιτία των τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος, ενώ έχει ήδη εφαρμοστεί προσωρινή τεχνική ρύθμιση με στόχο τον περιορισμό της έκτασης και των επιπτώσεών τους.

Παράλληλα, καταρτίζεται ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός της ημέρας και να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και προσβλέπει στη συνεργασία και την πλήρη δέσμευση της αναδόχου εταιρείας για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι παροχείς του ΓεΣΥ θα ενημερώνονται συστηματικά για κάθε νεότερη εξέλιξη, ενώ νέα ανακοίνωση θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του πλάνου δράσης.