Έρχεται ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Κύπρο για τη διακρατική και το κοίτασμα Αφροδίτη - Τι αναφέρουν πηγές

Στο τελικό στάδιο φαίνεται να βρίσκεται η διαμόρφωση διακρατικής συμφωνίας Κύπρου - Ισραήλ για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Αφροδίτη-Ισάι», δήλωσαν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένεται η άφιξη αντιπροσωπείας από το Ισραήλ στην Κύπρο για εντατικές διαπραγματεύσεις εντός Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το τελικό προσχέδιο, με την ενσωμάτωση των σχολίων της ισραηλινής πλευράς, έχει αποσταλεί στην Κύπρο όπως είχε καθοριστεί κατά την τελευταία συνάντηση στο Ισραήλ τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Με στοχο την ουσιαστική πρόοδο της διαδικασίας, εντός Ιανουαρίου αναμένεται η άφιξη αντιπροσωπείας από το Ισραήλ στην Κύπρο για εντατικές διαπραγματεύσεις, στοιχείο που καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Αφροδίτη Ισάι», μιας συμφωνίας στρατηγικής σημασίας», σημείωσαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ