Οδηγοί ΠΡΟΣΟΧΗ: Άνοιξαν οι ουρανοί σε περιοχές της Λευκωσίας - Τι αναφέρει ο Αστυνομία

Άρχισε να επηρεάζει τη Κύπρο εκ νέου χαμηλό βαρομετρικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στις περιοχές Λακατάμειας – Κοκκινοτριμιθιάς, συνεπεία της οποίας η ορατότητα στους δρόμους είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.

Επιπλέον, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά την περιοχή Πέρα Χωρίου, είναι πολύ περιορισμένη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.