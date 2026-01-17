«Είσαι παντελώς ηλίθιος»: Άγριος τσακωμός του Έλον Μασκ με τον CEO της Ryanair

Σε άλλη μια δημόσια αντιπαράθεση υψηλών τόνων ενεπλάκη ο Έλον Μασκ, αυτή τη φορά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενη εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά από νέα διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας X. Η Ryanair σχολίασε ειρωνικά την κατάσταση με ανάρτηση που ανέφερε: «Ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi, @elonmusk;», πυροδοτώντας την αντίδραση του δισεκατομμυριούχου.

Ο Μασκ απάντησε γράφοντας: «Να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω επικεφαλής κάποιον που το πραγματικό του όνομα να είναι Ράιαν;», με το σχόλιο να γίνεται άμεσα viral και να προκαλεί καταιγισμό αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το χιούμορ στις προσβολές

Η κόντρα του Μασκ με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Μάικλ Ο’Λίρι απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκατάστασης του δορυφορικού internet Starlink στα περισσότερα από 600 αεροσκάφη της Ryanair.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για Wi-Fi σε μια μέση πτήση διάρκειας μίας ώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της Ryanair «παντελώς ηλίθιο» και υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν γνωρίζει πώς να υπολογίζει την πραγματική επίπτωση του εξοπλισμού Starlink στην κατανάλωση καυσίμων. «Ο CEO της Ryanair είναι ένας απόλυτος ηλίθιος. Απολύστε τον», έγραψε σε ανάρτησή του με τον Ο' Λίρι να του ανταποδίδει τον προσβλητικό χαρακτηρισμό.

«Καλή ιδέα» η εξαγορά;

Όταν χρήστης του X πρότεινε στον Μασκ να αγοράσει ο ίδιος τη Ryanair και να απομακρύνει τον Ο’Λίρι, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX απάντησε λακωνικά: «Καλή ιδέα».

Άλλοι χρήστες σχολίασαν σαρκαστικά ότι «ο καλύτερος τρόπος να γίνεις εκατομμυριούχος είναι να είσαι δισεκατομμυριούχος και να αγοράσεις μια αεροπορική εταιρεία».

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των πτήσεων μετατρέπεται σταδιακά από πολυτέλεια σε βασική προσδοκία των επιβατών και προειδοποίησε ότι αεροπορικές εταιρείες που αγνοούν αυτή την τάση κινδυνεύουν να χάσουν πελάτες από τον ανταγωνισμό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι ο Μασκ εξετάζει σοβαρά την εξαγορά της Ryanair, με τις δηλώσεις του να κινούνται - όπως συχνά - στα όρια μεταξύ χιούμορ, πρόκλησης και ύβρεων.

Πηγή: iefimerida.gr