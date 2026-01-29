Το μεγάλο έργο που θέλει να δρομολογήσει ο Ανδρέας Βύρας πριν φύγει από τη δημαρχία της Λάρνακας

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων είναι το έργο, το οποίο ο Ανδρέας Βύρας υποσχέθηκε να δρομολογήσει πριν από την αποχώρησή του από τη δημαρχία της Λάρνακας, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει όταν εκπνεύσει η θητεία του ύστερα από τρία χρόνια. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του ΡΙΚ «Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου» και στον Κωστάκη Κωνσταντίνου, ο δήμαρχος Λάρνακας προανήγγειλε ότι η τρέχουσα θα είναι η τελευταία του θητεία στον δημαρχιακό θώκο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι προτού αποχωρήσει, το μεγάλο έργο το οποίο θα δρομολογήσει είναι η ανάπλαση και ο εξωραϊσμός των Φοινικούδων, μέσω της προκήρυξης νέου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ένα έργο, όπως είπε, το οποίο πήγε πίσω εξαιτίας του ναυαγίου με το project της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας. «Η παραλία των Φοινικούδων χρειάζεται έναν επανασχεδιασμό, με βασικό στόχο την επανασύνδεσή της με τη θάλασσα και τον ευρύτερο καλλωπισμό της. Στα πλάνα μας είναι να προκηρύξουμε έναν νέο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση των Φοινικούδων. Τα πλεονεκτήματα του παραλιακού μετώπου της πόλης μας είναι τεράστια και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ζωηρό ενδιαφέρον από μεγάλους οίκους γι' αυτό το έργο. Είναι κάτι που θα δρομολογήσω πριν φύγω από τη δημαρχία», ανέφερε ο Ανδρέας Βύρας, ο οποίος επισήμανε ότι μετά το ναυάγιο με την Kition Ocean Holdings, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της μαρίνας, με την ανέγερση του κτηρίου του Ναυτικού Ομίλου, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και συνεδριακό κέντρο, να αποτελεί προτεραιότητα.

Προοπτική στο κέντρο

Εκτός από τον εξωραϊσμό της παραλίας των Φοινικούδων, ένα άλλο μεγάλο στοίχημα για τον Α. Βύρα προτού ολοκληρώσει τη θητεία του στον Δήμο Λάρνακας αποτελεί και η ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της πόλης. Αφού ανέφερε πως κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των καταστηματαρχών, ο δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι με την ολοκλήρωση των έργων που είναι σ' εξέλιξη, θα υπάρξει νέα προοπτική στο αστικό εμπορικό κέντρο. «Για μένα θα ήταν βάρος στη συνείδησή μου, παρά ν' ακούω τη μουρμούρα και τις φωνές, να γείρω πίσω και να μην προχωρήσω με τα έργα ανάπλασης στους δρόμους του εμπορικού κέντρου. Πάλι θα θεωρούμουν επιτυχημένος, διότι έχουν γίνει πολλά άλλα έργα. Πιστεύω, όμως, ότι έπρεπε να δώσουμε μια νέα προοπτική στο εμπορικό κέντρο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη Λάρνακα χωρίς εμπορικό κέντρο», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασίες ανέγερσης 13 νέα τουριστικά καταλύματα στο κέντρο της πόλης κι άλλα εφτά στην υπόλοιπη Λάρνακα. Είπε, ακόμα, ότι ο Δήμος Λάρνακας δεν μπορούσε να αποτρέψει την ανέγερση και λειτουργία του Metropolis Mall.

«Πέντε βήματα μπροστά»

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Α. Βύρας προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον δημαρχιακό θώκο όταν θα εκπνεύσει η θητεία του, λέγοντας ότι όταν θα έρθει η ώρα να φύγει από τον Δήμο Λάρνακας, θέλει ο κόσμος να λέει πως «αυτός ο άνθρωπος βοήθησε και πήρε τη Λάρνακα πέντε βήματα μπροστά». Έπειτα από τρία χρόνια, ο κ. Βύρας θα έχει συμπληρώσει 12,5 χρόνια στη θέση του δημάρχου. Όπως είπε, όραμά του είναι να φύγει ικανοποιημένος πρωτίστως από τον ίδιο του τον εαυτό για το έργο που επιτέλεσε. «Δεν θέλω να βαρεθεί ο κόσμος να με βλέπει στην καρέκλα. Έχω την ίδια όρεξη όταν είχα πρωτοεκλεγεί. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω για τη Λάρνακα. Τώρα δουλεύω παραπάνω, διότι έχω περισσότερη έγνοια για το τι θα πει ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.