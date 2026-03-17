Στο Δικαστήριο οδηγείται η υπόθεση κατά του εν αργία Δημάρχου Πάφου για φερόμενο βιασμό

Οδηγίες για ποινική δίωξη έδωσε η Νομική Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού της έργου, σε σχέση με τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση βιασμού, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Κατόπιν τούτου, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Τα αδικήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος είναι του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης.

Η υπόθεση, για την οποία η Νομική Υπηρεσία ετοιμάζει την καταχώριση ενώπιον της Δικαιοσύνης, φέρεται να διαπράχθηκε το 2014. Το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί και η Νομική Υπηρεσία, βάσει του υλικού που συνέλεξαν οι ανακριτές, έκρινε ότι έχει εξασφαλιστεί επαρκής μαρτυρία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Πλέον, ο φάκελος επιστρέφει στην Αστυνομία για την ετοιμασία του κατηγορητηρίου, ενώ ακολούθως θα ληφθεί η τελική απόφαση κατά πόσο η υπόθεση θα καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ή στο Κακουργιοδικείο. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της φύσης των αδικημάτων, η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και στη συνέχεια να ακολουθήσει η παραπομπή στο Κακουργιοδικείο.

Μετά την παραπομπή, το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο ο εν αργία Δήμαρχος θα τεθεί υπό κράτηση ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης και τις ίδιες πληροφορίες, το ενδεχόμενο κράτησης θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς δεν φαίνεται να συντρέχουν λόγοι όπως κίνδυνος φυγοδικίας, επηρεασμός μαρτυρίας, ιδίως λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει, ή επανάληψη του αδικήματος.

Σημειώνεται επίσης ότι ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου δεν αντιμετωπίζει άλλες καταδίκες που να καταδεικνύουν ροπή προς εγκληματική συμπεριφορά. Επιπλέον, όταν ένας ύποπτος δεν τελεί υπό κράτηση, δίνεται προτεραιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων όπου οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, οπότε η υπόθεση φέρεται να ολοκληρωθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιστράφηκε στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Ακολούθως, ο φάκελος της υπόθεσης είχε επιστραφεί πρόσφατα από το Αρχηγείο Αστυνομίας στην Νομική Υπηρεσία.

Ακολούθως, μελετήθηκε και αξιολογήθηκε το υλικό. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, και κατόπιν τούτου λήφθηκαν οι σχετικές οδηγίες στην Αστυνομία για ετοιμασία του κατηγορητηρίου.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται τέλος ότι η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου θα κριθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και όχι λόγω της παραπομπής του.