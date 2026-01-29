Πράσινο φως Βουλής για αποξένωση κρατικής γης στο πλαίσιο στεγαστικών σχεδίων

Ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ο τροποποιητικός νόμος με τον οποίο διευρύνεται το πλαίσιο εφαρμογής κρατικών στεγαστικών σχεδίων και παρέχεται η δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, αποξένωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος τοπροβλέπει ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας στο πλαίσιο κυβερνητικών σχεδίων στεγαστικής πολιτικής.

Αρχικός σκοπός του νομοσχεδίου ήταν η διευκόλυνση της υλοποίησης κυβερνητικού σχεδίου για την επανοικοδόμηση πολυκατοικιών εντός κυβερνητικών οικισμών, οι οποίες κηρύσσονται κατεδαφιστέες από την αρμόδια αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η στέγαση δικαιούχων στεγαστικής βοήθειας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα του σχεδίου «κτίΖΩ».

Το κείμενο της νομοθεσίας τροποποιήθηκε στη συνέχεια με πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να υπάρξει επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και να καλύπτει γενικότερα την εφαρμογή κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων που αφορούν τη στέγαση οικογενειών, με βάση εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ