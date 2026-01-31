Η Ρωσία πλουτίζει από το εμπόριο όπλων - 15 δις έσοδα πέρυσι παρά τις δυτικές κυρώσεις (πίνακας)

Έσοδα πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια είχε πέρυσι η Ρωσία από τις πωλήσεις όπλων που παραδόθηκαν σε περισσότερες από 30 χώρες, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατιωτικοτεχνικής Συνεργασίας με ξένα κράτη.

Τα «ρωσικά στρατιωτικά προϊόντα παραδόθηκαν σε περισσότερες από 30 χώρες πέρυσι και το ποσό των εσόδων από το συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το euronews.

Παρά τις αυξημένες πιέσεις των δυτικών χωρών προς τους εταίρους της Ρωσίας, οι εξαγωγικές συμβάσεις εκπληρώνονταν γενικά σταθερά, ανέφερε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε δε ότι «ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο νέων εξαγωγικών παραγγελιών» «συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους» και ο όγκος των στρατιωτικών εξαγωγών το 2026 «θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά».

Η Ρωσία επεκτείνει τη στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία με 14 κράτη, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι ανοίγονται νέες προοπτικές για την εμβάθυνση της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες.

SIPRI: Αυξάνονται τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις όπλων

#FactFriday ➡️ The five largest arms exporters in 2020–24 were: 🇺🇸 USA, 🇫🇷 France, 🇷🇺 Russia, 🇨🇳 China, and 🇩🇪 Germany. Database: https://t.co/jFXoUB0lmK



Accurate, dependable information matters more than ever. Invest in the facts. Support #SIPRI: https://t.co/WThxhwaZvC pic.twitter.com/EkRFZ73jZi — SIPRI (@SIPRIorg) January 23, 2026

Πριν από πέντε χρόνια, το 2020, η Ρωσία προμήθευσε σε ξένους πελάτες όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η χώρα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο (μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες). Η Ινδία, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Αίγυπτος και η Αλγερία αναφερόνταν μεταξύ των κυριότερων εταίρων της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, αναλυτές του Ινστιτούτου ανέφεραν ότι τα έσοδα της Ρωσίας από όπλα αυξάνονται παρά τις κυρώσεις και την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

«Η ρωσική βιομηχανία όπλων, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, επέδειξε ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντιέγκο Λόπεζ ντα Σίλβα, ανώτερος ερευνητής στο Πρόγραμμα Όπλων και Στρατιωτικών Δαπανών του SIPRI.

Σύμφωνα με το SIPRI, δύο ρωσικές εταιρείες όπλων που συγκαταλέγονται στις 100 μεγαλύτερες στον κόσμο, η Rostec και η United Shipbuilding Corporation, αύξησαν τα συνδυασμένα έσοδά τους από όπλα κατά 23% παρά τις διεθνείς κυρώσεις που προκάλεσαν ελλείψεις εξαρτημάτων.

Η Ρωσία παραμένει μεταξύ των τριών κορυφαίων εξαγωγέων όπλων στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο 2020-2024, αλλά έχασε τη δεύτερη θέση από τη Γαλλία.

