171 επαναπατρισμοί σε δύο ημέρες – Μειωμένες αφίξεις το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής προσώπων που διέμεναν χωρίς νόμιμο καθεστώς στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας. Όπως αναφέρεται, συνολικά 171 άτομα επαναπατρίστηκαν κατά τη χθεσινή και τη σημερινή ημέρα, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, η στρατηγική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποδίδει, καθώς κατά το 2025 επαναπατρίστηκαν συνολικά 11.742 άτομα, έναντι 10.092 το 2024. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση στις αφίξεις προσώπων χωρίς νόμιμο καθεστώς, αφού το 2025 καταγράφηκαν 2.444 αφίξεις, σε σύγκριση με 6.109 το 2024 και 17.434 το 2022.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι οι διαδικασίες εντοπισμού και επιστροφής συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.