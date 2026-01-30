ΡΤΚ καταλογίζει ευθύνη στον Ουστέλ και ζητά πρόωρες «βουλευτικές εκλογές»

Ευθύνη στον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ επέρριψε η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί για τα σκάνδαλα διαφθοράς και τον κάλεσε να παραιτηθεί ζητώντας πρόωρες «βουλευτικές εκλογές».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, με αφορμή την υπόθεση πλαστού πτυχίου της Φατός Ουνάλ, άλλως Ζουζού, τέως προέδρου της γυναικείας οργάνωσης του ΚΕΕ στην Κερύνεια, γνωστής για την στενή σχέση της με τον κ, Ουστέλ και τους ισχυρισμούς για εμπλοκή του Ζιγιά Όζτουρκλερ, νυν «προέδρου της βουλής», πρώην «υπουργού εσωτερικών», ο οποίος φέρεται να έδωσε «υπηκοότητες» για να πάρει η Ουνάλ το πλαστό πτυχίο, η πρόεδρος του ΡΤΚ θεωρεί κύριο υπεύθυνο της κατάστασης τον Ουνάλ Ουστέλ.

«Οι πολιτικοί ένοχοι αυτού του σκανδάλου είναι σαφείς και ο κ. Ουνάλ Ουστέλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», είπε η Ιντζιρλί προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πρωθυπουργό που ενεργεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα». Υπενθύμισε δε ότι τρεις στενοί συνεργάτες του κ. Ουστέλ αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για διαφθορά, ρουσφέτι, δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας και παράνομη οπλοκατοχή.

Σχολιάζοντας την σημερινή απόφαση για απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους άλλων τριών «κρατικών αξιωματούχων», η πρόεδρος του ΡΤΚ έκανε λόγο για προσπάθεια του ΚΕΕ και της «κυβέρνησης» εκ των υστέρων να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι «όλοι είναι βρώμικοι κι εμείς καθαροί».

«Η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί αμέσως και η βούληση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή μέσω πρόωρων εκλογών», δήλωσε η κ. Ιντζιρλί.

Στο μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις ομολογίας της ότι δεν ήξερε ούτε τον δρόμο για το «πανεπιστήμιο» από το οποίο πήρε το πτυχίο, δεν πήγε ποτέ σε μάθημα και όλο αυτό είναι σκευωρία εναντίον της, η Φατός Ουνάλ, άλλως Ζουζού, με γραπτή της δήλωση σήμερα μιλά για διαστρέβλωση της αλήθειας.

Αναφέρει ότι είναι «νομικά αδύνατο» για αυτήν να σχολιάσει την υπόθεση λόγω της συνεχιζόμενης «νομικής διαδικασίας», αναφέροντας ότι δεν έχει μιλήσει, ούτε έχει καταθέσει σε καμία «ακροαματική διαδικασία» μέχρι σήμερα. Τονίζοντας ότι δεν της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει στην τελευταία «ακροαματική διαδικασία», η Ζουζού ανέφερε ότι η αντίληψη που δημιουργήθηκε ότι «έδωσε κατάθεση» δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια και αυτό που μεταφέρθηκε στο «δικαστήριο» αποτελούνταν μόνο από τις ηχογραφήσεις που ελήφθησαν κατά την αρχική «διαδικασία λήψης καταθέσεων».

Ορισμένες δηλώσεις που της αποδίδονται είναι αναληθείς, προσθέτει κάνοντας λόγο σε παραπλανητικά δημοσιεύματα που περιέχουν παραπληροφόρηση. Είναι φυσικό είπε, οι άνθρωποι να την συμπαθούν και να το εκφράζουν αυτό και οι ισχυρισμοί στα ΜΜΕ ότι τα σχόλια συμπάθειας προς αυτήν είναι από τρολ, είναι αβάσιμα.

