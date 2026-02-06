Ο ΥΠΕΣ ζητά στοιχεία από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς μετά την καταγγελία για παράνομες μονιμοποιήσεις εργατών

Επιστολή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωσταντίνο Ιωάννου, σχετικά με παράνομες μονιμοποιήσεις εργατών στον Δήμο.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, με την επιστολή καλούνται οι προαναφερθέντες όπως αποστείλουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα στοιχεία, με σκοπό τη διενέργεια έρευνας για τήρηση της αρχής της νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του περί Δήμων Νόμου.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να ζητήσει ανάκληση των αποφάσεων ή/και να ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει το Υπουργείο.