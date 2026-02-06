Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ο ΥΠΕΣ ζητά στοιχεία από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς μετά την καταγγελία για παράνομες μονιμοποιήσεις εργατών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να ζητήσει ανάκληση των αποφάσεων ή/και να ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρει το Υπουργείο.

Επιστολή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωσταντίνο Ιωάννου, σχετικά με παράνομες μονιμοποιήσεις εργατών στον Δήμο.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, με την επιστολή καλούνται οι προαναφερθέντες όπως αποστείλουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα στοιχεία, με σκοπό τη διενέργεια έρευνας για τήρηση της αρχής της νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του περί Δήμων Νόμου.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να ζητήσει ανάκληση των αποφάσεων ή/και να ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει το Υπουργείο.

Tags

Πόλη Χρυσοχούς

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα