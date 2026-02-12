Σπρωξίματα, φωνές και δάκρυα: Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων του κλαμπ στο Κραν Μοντανά περίμεναν τους ιδιοκτήτες στην εισαγγελία της Σιόν (βίντεο)

Διοικητικό Δικαστήριο: Νόμιμη η πολεοδομική άδεια για τη μονάδα ασφαλτικού στο Μιτσερό - Απορρίφθηκε η προσφυγή των 8 κοινοτήτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Λανθασμένα είχε διαπιστωθεί παράλειψη διαβουλεύσεων, και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης».

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 προσφυγή οκτώ κοινοτήτων εναντίον της Δημοκρατίας, με την οποία επιδιωκόταν η ακύρωση της πολεοδομικής άδειας για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού από την οικιστική περιοχή Δαλίου σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, την προσφυγή είχαν καταχωρίσει οι κοινότητες Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδίου, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας. Προηγήθηκε, προστίθεται, η εξέταση έφεσης που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και άλλοι είχαν καταχωρίσει κατά πρωτόδικης απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί η άδεια, στη βάση ότι η Διοίκηση παρέλειψε να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Όπως αναφέρεται, το Εφετείο τον Ιανουάριο 2025 ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας ότι λανθασμένα είχε διαπιστωθεί παράλειψη διαβουλεύσεων, και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης.

Στην πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Διοίκησης είναι ορθή και νόμιμη, δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε νομική ή πραγματική πλάνη και ότι είναι συμβατή με τις πρόνοιες της πολιτικής για τέτοιου είδους αναπτύξεις, ενώ όπως προστίθεται, απέρριψε ως μη θεμελιωμένους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας και παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Παπαγεωργίου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Πιπερή-Χριστοδούλου και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θάσος Χατζηλούκας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

