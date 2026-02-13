Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

500.000 δόσεις εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο από την Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τις εμβολιαστικές δράσεις στις περιοχές εκτός αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία της κτηνοτροφίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στην παράδοση 500.000 δόσεων εμβολίου κατά του ιού της αφθώδους πυρετού (FMD), τύπου SAT1, στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δόσεις προορίζονται για την ενίσχυση των εμβολιαστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Κύπρου, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Τα εμβόλια, τα οποία σύμφωνα με σχετική ενημέρωση διατέθηκαν από την ευρωπαϊκή τράπεζα εμβολίων, παρέχονται ως επείγουσα βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της ανοσίας των ευπαθών πληθυσμών ζώων και τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μετάδοσης της νόσου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει στην προστασία των μέσων διαβίωσης των αγροτών, στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και στον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της νόσου τόσο σε άλλα μέρη του νησιού όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο και θα αξιολογεί περαιτέρω ανάγκες, προκειμένου να διασφαλίσει μια αποτελεσματική και αναλογική αντιμετώπιση της νόσου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΜΒΟΛΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚΟΜΙΣΙΟΝΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα