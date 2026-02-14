Με πανό κατά της Mercosur έξω από το Σπίτι της Ευρώπης οι αγρότες (φώτος)

Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο, στις 11:00, έξω από το Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία, αγροτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζί με άλλα οργανωμένα σύνολα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μετά την έγκριση ψηφίσματος προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτό επιδόθηκε σε εκπρόσωπο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο. Την κινητοποίηση στήριξαν αγροτικές, γυναικείες, νεολαιίστικες και άλλες οργανώσεις.





Κρατώντας πανό και πλακάτ, με συνθήματα όπως «Η τροφή μας δεν είναι εμπόρευμα - μπλόκο στη Mercosur», «Η υγεία μας πάνω από τα κέρδη τους» οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επίμαχη συμφωνία, ζητώντας την απόσυρσή της και την προστασία της τοπικής παραγωγής.

Κινητοποιήσεις για το ίδιο θέμα πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.