Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απλήρωτοι επί 43 ημέρες εργαζόμενοι της ΔΕΑ στα κατεχόμενα - Προχωρούν σε απεργία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συντεχνία καταγγέλλει ότι το «υπουργείο οικονομικών» δεν αναγνωρίζει την υπογραφή της «προεδρίας»

Την απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων ανακοίνωσε ο πρόεδρος της συντεχνίας των «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), Γκιουβέν Μπενγκίχαν, δηλώνοντας ότι το «υπουργείο οικονομικών», μη αναγνωρίζοντας την υπογραφή της «προεδρίας», δεν έχει καταβάλει εδώ και 43 ημέρες τους μισθούς 52 εργαζομένων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Μπενγκίχαν αναφέρει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι στη ΔΕΑ, η οποία υπάγεται στην «προεδρία», παραμένουν απλήρωτοι, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο «υπουργείο οικονομικών» λόγω της άρνησής του να αποδεχθεί την υπογραφή του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνεται, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΑ που είναι μέλη της συντεχνίας θα κατέλθουν σε ολοήμερη απεργία τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα, στις 09:30, προγραμματίζεται εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του «υπουργείου οικονομικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙαγνοούμενοιΔΕΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα