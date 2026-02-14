Απλήρωτοι επί 43 ημέρες εργαζόμενοι της ΔΕΑ στα κατεχόμενα - Προχωρούν σε απεργία

Την απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων ανακοίνωσε ο πρόεδρος της συντεχνίας των «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), Γκιουβέν Μπενγκίχαν, δηλώνοντας ότι το «υπουργείο οικονομικών», μη αναγνωρίζοντας την υπογραφή της «προεδρίας», δεν έχει καταβάλει εδώ και 43 ημέρες τους μισθούς 52 εργαζομένων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Μπενγκίχαν αναφέρει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι στη ΔΕΑ, η οποία υπάγεται στην «προεδρία», παραμένουν απλήρωτοι, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο «υπουργείο οικονομικών» λόγω της άρνησής του να αποδεχθεί την υπογραφή του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνεται, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΑ που είναι μέλη της συντεχνίας θα κατέλθουν σε ολοήμερη απεργία τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα, στις 09:30, προγραμματίζεται εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του «υπουργείου οικονομικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ