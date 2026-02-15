Από αγροτικό χωριό σε σύγχρονη κοινότητα: Η Αχέλεια αναπτύσσεται, αναφέρει ο κοινοτάρχης Νεόφυτος Στυλιανού

Την εικόνα μιας κοινότητας που εξελίσσεται αναπτυξιακά, χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο και ιστορικό της χαρακτήρα, περιέγραψε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Αχέλειας του Δήμου Ιεροκηπίας και πρώην κοινοτάρχης επί τρεις θητείες, Νεόφυτος Στυλιανού, τονίζοντας ότι «η Αχέλεια δεν έχει πληγεί από την αστυφιλία και παρουσιάζει σταθερή πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη». Όπως ανέφερε στον «Π» ο κ. Στυλιανού, η Αχέλεια είναι χωριό της επαρχίας Πάφου, σε απόσταση περίπου εννέα χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πόλης της Πάφου, χτισμένο πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα Λεμεσού - Πάφου και σε απόσταση αναπνοής από τον διεθνή αερολιμένα Πάφου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με την εγγύτητα σε αστικά κέντρα και αναπτυξιακές υποδομές, καθιστά την κοινότητα ιδιαίτερα ελκυστική.

Ο αντιδήμαρχος Αχέλειας ανέφερε ότι στην κοινότητα διαμένουν σήμερα περίπου 200 κάτοικοι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είναι μικρότερος. Όπως δήλωσε, «υπάρχει μεγάλος αριθμός προσφύγων που διαμένουν μόνιμα στην Αχέλεια, χωρίς να έχουν μεταφέρει τις ψήφους τους». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στις τελευταίες εκλογές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανήλθαν σε 143.

Αναφερόμενος στην οικιστική ανάπτυξη, ο κ. Στυλιανού δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παραχωρηθεί δεκάδες οικόπεδα, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει τη δυναμική της περιοχής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «53 οικόπεδα παραχωρήθηκαν στην περιοχή Μωρόκαμπου, 14 οικόπεδα δόθηκαν για τους κατοίκους της κοινότητας, ενώ το 2024 παραχωρήθηκαν ακόμη 53 οικόπεδα στην περιοχή κάτω από το γεφύρι». Όπως υπογράμμισε, η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται παρά το γεγονός ότι το 90% της γης της Αχέλειας ανήκει στο κράτος και μέρος της στη Μονή Αγίου Νεοφύτου, στοιχείο που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης.

Σε δηλώσεις του για τη σύνθεση του πληθυσμού, ο αντιδήμαρχος Αχέλειας ανέφερε ότι «παλαιότερα οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν γεωργοί, ενώ σήμερα στην κοινότητα εγκαθίστανται κυρίως νέα ζευγάρια». Όπως σημείωσε, οι νεότεροι κάτοικοι εργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως οι τράπεζες, η εκπαίδευση και τα ελεύθερα επαγγέλματα, διατηρώντας ωστόσο δεσμούς με τη γη και τις καλλιέργειες της περιοχής.

Αγροτικό χαρακτήρα

Ο κ. Στυλιανού έκανε εκτενή αναφορά στον αγροτικό χαρακτήρα της Αχέλειας, δηλώνοντας ότι πρόκειται για περιοχή με εύφορη πεδιάδα, μέσα από την οποία διέρχεται ο ποταμός Έζουσας. Όπως ανέφερε, στην περιοχή ευδοκιμούν ποικίλες καλλιέργειες, όπως λαχανικά, αμπέλια, εσπεριδοειδή, σιτηρά, φιστίκια, πατάτες, ελιές και κτηνοτροφικά φυτά. Παράλληλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Αχέλεια συγκαταλέγεται στις κοινότητες που ευεργετήθηκαν από σύγχρονα αρδευτικά έργα, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση σημαντικών μονάδων του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, όπως ο πειραματικός σταθμός του Ινστιτούτου Ερευνών και η κτηνοτροφική έπαυλη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο αντιδήμαρχος στην ιστορική διαδρομή της Αχέλειας, δηλώνοντας ότι η ονομασία της κοινότητας προέρχεται από τη γαλλική λέξη L’ Eschelle, που σημαίνει λιμάνι, καθώς κατά τη Φραγκοκρατία στην περιοχή λειτουργούσε μικρή αποβάθρα. Όπως ανέφερε, στην τοποθεσία της σημερινής Αχέλειας άνθησε κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους μικρή πόλη με λιμάνι, γνωστό ως «Μούλια».

Στις δηλώσεις του, ο κ. Στυλιανού αναφέρθηκε και στην εκκλησιαστική κληρονομιά της κοινότητας, τονίζοντας ότι «η Αχέλεια είναι γνωστή για τις μικρές πέτρινες εκκλησίες της». Κεντρική εκκλησία, όπως δήλωσε, είναι ο βυζαντινού ρυθμού ναός του Αγίου Γεωργίου του 16ου αιώνα, με εικόνες του 17ου αιώνα, όπου τελούνται πολλές βαπτίσεις. Παράλληλα, μίλησε για το παλαιό ξωκλήσι του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου των Γραμμάτων, το οποίο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, συγκεντρώνει μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς και για την ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Λεοντίου, τον μικρό ναό του Αγίου Χαραλάμπους και τα ερείπια της Αγίας Μαύρης.

Ο αντιδήμαρχος Αχέλειας ανέφερε ακόμη ότι στο εκκλησάκι του Αγίου Θεοδοσίου έχουν τελεστεί κατά καιρούς γάμοι, ενώ στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου τελούνται πολλές βαπτίσεις. Όπως δήλωσε, ο ιερέας της κεντρικής εκκλησίας είναι από τη Ρουμανία και η λειτουργία τελείται κάθε δεύτερη Κυριακή, καθώς ο ίδιος εξυπηρετεί και την εκκλησία της Αγίας Μαρινούδας.

Αναφορικά με τα κοιμητήρια, ο κ. Στυλιανού δήλωσε ότι «η κοινότητα διαθέτει δύο κοιμητήρια, εκ των οποίων το εκκλησιαστικό έχει πλέον γεμίσει». Όπως πρόσθεσε, κατόπιν αιτήματός του στο Κτηματολόγιο, «παραχωρήθηκαν περίπου τρεις σκάλες γης που εφάπτονται της εκκλησίας του Αγίου Θεοδοσίου, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της Αχέλειας με φόρο κοιμητηρίου».

Σε επίπεδο υποδομών και καθημερινής ζωής, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι στην κοινότητα λειτουργεί κέντρο που εξυπηρετεί τόσο ως καφενείο όσο και ως εστιατόριο, αποτελώντας σημείο συνάντησης των κατοίκων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στην Αχέλεια δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, πέραν ενός καταστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ερωτηθείς για το όραμά του για την Αχέλεια ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως αυτό εστιάζεται στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Συγκεκριμένα είπε πως από το κύριο οδικό δίκτυο μέχρι την εκκλησία του Αγίου Θεοδοσίου θα κτίσουν τοίχο αντιστήριξης και πεζόδρομο για να μεταβαίνει ο κόσμος. Οι μαθητές της Αχέλειας φοιτούν στα δημοτικά, στο γυμνάσιο και στο λύκειο του Δήμου Ιεροκηπίας. Επεσήμανε επίσης πως πολλά ζευγάρια επιθυμούν να κτίσουν στην κοινότητα. Κάλεσε επίσης την Πολιτεία να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των δήμων με την πρόσληψη υπαλλήλων λόγω και της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νεόφυτος Στυλιανού αναφέρθηκε στη διαχρονική εξέλιξη της κοινότητας, σημειώνοντας ότι «παλαιότερα στην Αχέλεια κατοικούσαν πολύτεκνες οικογένειες με οκτώ παιδιά, στοιχείο που συνέβαλε στην αύξηση του πληθυσμού», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος προέρχεται από μία τέτοια οικογένεια.