Πτώση δέντρου και πασάλου στη Λεμεσό λόγω ανέμων, σε εγρήγορση οι υπηρεσίες

Η κακοκαιρία έφερε μικροπροβλήματα και στην πόλη και Επαρχία Λεμεσού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται σε αριθμό περιστατικών που καταγράφονται από το πρωί, μεταξύ αυτών, πτώση δέντρου και πασάλου.

Όπως δήλωσε η λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, από τις 6 το πρωί, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τρία περιστατικά, δυο στην πόλη και ένα στην Επαρχία Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, στην πόλη της Λεμεσού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για μετακίνηση τσίγκου που αποκολλήθηκε από οροφή υποστατικού, καθώς και σε περιστατικό σπινθηρισμού καλωδίων της ΑΗΚ. Στην κοινότητα Πάχνας, πρόσθεσε, χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για απομάκρυνση δέντρου που έπεσε στην πλατεία.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται σε κινητοποίηση, για αντιμετώπιση μικρής τάσης βλαβών που προκαλούν οι δυνατοί άνεμοι, ενώ σε περιοχή της δυτικής Λεμεσού (Ασώματος-Τραχώνι) καταγράφηκε μέσης τάσης βλάβη, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής, Χριστίνα Παπαδοπούλου. Σημείωσε δε ότι, από τους ανέμους, σημειώθηκε πτώση πάσσαλου στην περιοχή της κοινότητας Σουνίου, με τα συνεργεία της ΑΗΚ να εργάζονται εντατικά για αποκατάσταση της βλάβης.

Εκτός από την περιοχή Σουνίου, Τραχωνίου και Ασώματου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα βλαβών της ΑΗΚ, διακοπές ρεύματος, λόγω βλαβών, παρατηρούνται στις περιοχές Ερήμης, ποταμού Γερμασόγειας, Καντού, Παρεκκλησιάς και Πρόδρομου.

Πέραν των προβλημάτων με τους ανέμους, δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα από τη βροχόπτωση, που να αφορούν τον τομέα ευθύνης του ΕΟΑ Λεμεσού, δήλωσε εξάλλου, στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής του, Σωκράτης Μεταξάς.

Ο κ. Μεταξάς υπέδειξε ότι δεν παρατηρείται έντονη βροχόπτωση και υπενθύμισε πως η πόλη της Λεμεσού έχει θωρακιστεί με τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν αναφέρθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στις κοινότητες, λόγω της κακοκαιρίας, ανέφερε εξάλλου στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού Έμιλυ Διονυσίου.

«Είμαστε σε επιφυλακή και έτοιμοι, αν προκύψει οτιδήποτε, είτε με τα οδικά δίκτυα, είτε κάτι άλλο που πρέπει να επιληφθούμε», συμπλήρωσε.

