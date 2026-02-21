Πανεπιστημιακή Κτηνιατρική Σχολή στην Αθηένου

Οριστικά στο παλιό ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Αθηένου θα στεγαστεί η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο δήμαρχος του ακριτικού δήμου, Κυριάκος Καρεκλάς, έδωσε χθες στη δημοσιότητα επιστολή με την οποία ευχαριστεί το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση της εκμίσθωσης του υπό αναφορά κτηρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για σκοπούς λειτουργίας της διοίκησης του παραρτήματος του πανεπιστημιακού ιδρύματος και της Κτηνιατρικής Σχολής. Όπως αναφέρει, «η λειτουργία της διοίκησης του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η αρχική εγκατάσταση της Κτηνιατρικής Σχολής στην Αθηένου θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, που θα ενισχύσει το κύρος και την παρουσία του πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την Αθηένου».

Η απόφαση του ελληνικού πανεπιστημίου για κάθοδο στην Κύπρο είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 11 Απριλίου 2025, όταν ο πρύτανης, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, αποκάλυψε ότι οριστικοποιήθηκε η ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής που θα στεγαστεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αθηένου, κάτι που επισημοποιήθηκε με την τελευταία απόφαση του Υπουργικού.

Πέραν της Κτηνιατρικής Σχολής, πρόθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να λειτουργήσει κι άλλες σχολές στο παράρτημα της Κύπρου.

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Αθηένου είναι κτίσμα του 1925 και αποτελεί δωρεά του αείμνηστου Μιχαήλ Γεωργίου. Με τη λειτουργία του νέου δημοτικού σχολείου, το παλιό κτήριο φιλοξενεί πλέον τα γραφεία της σχολικής εφορείας. Στην επιστολή του, ο δήμαρχος Αθηένου ευχαριστεί την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, αφού με εισήγησή της πάρθηκε η σχετική απόφαση.

Την ικανοποίησή του για την έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αθηένου προκειμένου να στεγάσει την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξέφρασε και ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου. Ανέφερε, παράλληλα, ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηένου για να δρομολογηθεί ακόμα μία δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας προς την Αθηένου, για ίδρυση της Γαλακτοκομικής Σχολής. Ο κ. Αποστόλου δήλωσε, επίσης, ότι γίνονται προσπάθειες ώστε το Κέντρο Υγείας Αθηένου να φιλοξενήσει παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθότι υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους του ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για εξασφάλιση και άλλων κέντρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηένου, διότι το όραμά μας δεν αφορά αποκλειστικά τον Δήμο Λάρνακας αλλά ολόκληρη την επαρχία. Στόχος μας είναι να καταστεί η πόλη κι επαρχία Λάρνακας κέντρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έρευνας», επισήμανε.