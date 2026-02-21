Κορυφώνονται οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις στη Λεμεσό - Τραγούδια από τους κανταδόρους στο Διοικητήριο (φώτος + βίντεο)

Σε ρυθμούς γιορτής κινείται η Λεμεσός, με τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις να κορυφώνονται και τους δρόμους της πόλης να πλημμυρίζουν από μουσικές, χρώματα και παραδοσιακές μελωδίες. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκονται οι κανταδόροι, που με τις κιθάρες και τις φωνές τους αναβιώνουν το αυθεντικό πνεύμα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, προσφέροντας μοναδικές στιγμές νοσταλγίας και κεφιού.

Στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, το κοινό απολαμβάνει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακές καντάδες και χορωδιακές ερμηνείες. Η χορωδία «Μουσικές Περιπλανήσεις» μαζί με το Φωνητικό Σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά και την ομάδα Κανταδόρων ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ δίνουν το δικό τους στίγμα στη βραδιά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτινή και συγκινητική.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι Κανταδόροι ΕΔΟΝ Λεμεσού, η χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί», οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού», η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «Ίλαντρον», οι οποίοι με πολυφωνικές ερμηνείες και αγαπημένα τραγούδια του καρναβαλιού ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους. Οι μελωδίες αντηχούν σε κάθε γωνιά της πλατείας, αναδεικνύοντας τη βαθιά μουσική παράδοση που συνοδεύει διαχρονικά τον θεσμό.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται απόψε στις 9.00 μ.μ. στον Χαρουπόμυλος Λανίτη, όπου το πρόγραμμα αλλάζει ρυθμό και ταξιδεύει το κοινό από τις disco επιτυχίες μέχρι τις διεθνείς χορευτικές επιτυχίες των δεκαετιών του ’70, ’80 και ’90. Η Άννα Βιλανίδη, η Anna Khoma και ο Σωτήρης Κωνσταντή ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια, πλαισιωμένοι από καταξιωμένους μουσικούς, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια και χορό.

Το Καρναβάλι της Λεμεσού επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά τον τίτλο της πιο ζωντανής και συμμετοχικής γιορτής του νησιού, με τις καντάδες να αποτελούν την καρδιά των εκδηλώσεων, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και ενισχύοντας το αίσθημα κοινότητας και γιορτής που χαρακτηρίζει την πόλη.