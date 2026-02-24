Εκτός ελέγχου η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό - Ζητήθηκε και ενεργοποιείται συνδρομή από την Κομισιόν

Γράφουν Γιάννης Σεϊτανίδης, Παύλος Νεοφύτου

Την αποφυγή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου επιχειρούν τα τελευταία 24ωρα οι κυπριακές αρχές προχωρώντας στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάσχεση της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, συμπεριλαμβανόμενων απαγορεύσεων στην κυκλοφορία και μαζικές θανατώσεις ζώων. Στις προσπάθειες συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητεί πλήρη συμμόρφωση με τους περιορισμούς προκειμένου να ελεγχθεί η νόσος (σχετικό ρεπορτάζ στην ίδια σελίδα).

«Είμαστε σε στενή επαφή και καθοδήγηση από την Επιτροπή», τόνισε η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι «να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε γρήγορο και άμεσο συντονισμό για να προστατέψουμε την παραγωγή μας, για να προστατέψουμε τους κτηνοτρόφους μας». Αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα η άφιξη Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συζητήσουν νέα μέτρα με τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, αναμένεται καθοδήγηση και για τη διενέργεια ενδεχόμενων εμβολιασμών.

Το επίκεντρο στη Λάρνακα

Ο ιός έχει χτυπήσει επιβεβαιωμένα σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας και οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 13.100.

Κατά την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από την ανώτερη κτηνιατρική λειτουργό Σωτηρία Γεωργιάδου (και θα επαναλαμβάνεται καθημερινά), τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν 11 μονάδες, μία σε μονάδα βοοειδών και δέκα σε μονάδες αιγοπροβάτων. Οι θανατώσεις ζώων ανέρχονται ήδη σε περίπου 13.100 και αφορούν μία μονάδα στην Αραδίππου, πέντε στην Ορόκλινη, μία στους Τρούλλους και τέσσερις στα Λιβάδια, με τον αριθμό να μεταβάλλεται διαρκώς καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ωστόσο ότι «είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι είμαστε ακόμη σε μία περιοχή, δηλαδή δεν έχουμε παγκύπρια η εξάπλωση. Είμαστε τυχεροί που κρατήθηκε σε μία περιοχή της Κύπρου». Τα νέα κρούσματα -τρία στην Ορόκλινη, ένα στους Τρούλλους και ένα στην Αραδίππου- βρίσκονται εντός της αρχικής ζώνης επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων, γεγονός που κρίνεται «παρήγορο» και «ενθαρρυντικό», αν και έχουν ήδη επεκταθεί τα σημεία αποκλεισμού και ψεκασμών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ιός μεταδίδεται «αερογενώς, με οχήματα, με παπούτσια, με ρούχα, με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε» και ότι η πλήρης εξακρίβωση πιθανής εξάπλωσης σε ολόκληρη τη χώρα είναι πρακτικά αδύνατη: «Δεν μπορείς ταυτόχρονα να πάρεις δείγματα από χιλιάδες εκτροφές παγκύπρια». Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε άλλες επαρχίες είχαν γίνει παλαιότερα, όταν εντοπίστηκε κρούσμα στα κατεχόμενα, ωστόσο η επικέντρωση παραμένει στις ζώνες των τριών και δέκα χιλιομέτρων.

Ο ιός κυκλοφορούσε χωρίς να δηλωθεί

Η εκδήλωση της κρίσης προκαλεί ήδη ερωτηματικά, τόσο για τον τρόπο μετάδοσης, όσο και για την αντίδραση των ίδιων των κτηνοτρόφων.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπη, κληθείς να διευκρινίσει πότε ακριβώς ενημερώθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την παρουσία περιστατικών αφθώδους πυρετού, ανέφερε ότι η πρώτη ενημέρωση δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, σχετικά με περιστατικά σε μονάδα βοοειδών στα Λιβάδια Λάρνακας, η οποία και επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων στις 20 Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε πως, «εκ των γεγονότων και της ίδιας της ομολογίας των κτηνοτρόφων ότι γνώριζαν ότι είχαν τη συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα τα ζώα τους από τις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμων, οι συγκεκριμένοι δεν ενήργησαν ως όφειλαν να ενεργήσουν», αντικρούοντας τις αιχμές κατά της υπηρεσίας για μη έγκαιρη αντίδραση.

«Χρειάζεται η ειλικρίνεια και η συνέπεια από μέρους των επαγγελματιών φροντίδας των ζώων», υπογράμμισε ο κ. Πίπης, «προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τα δικά τους συμφέροντα μέσω των δυνατοτήτων οι οποίες παρέχονται στην υπηρεσία μας από το κράτος και της επιστημονικής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας».

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται, διαβεβαίωσε ότι γίνεται χαρτογράφηση και επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης από τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λάρνακα.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα στις 21 Φεβρουαρίου αποκάλυψαν ότι ο ιός είχε εισέλθει στις εκμεταλλεύσεις αυτές πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Τις ενέργειες των κτηνοτρόφων ερευνά και Αστυνομία, εξετάζοντας το ενδεχομένου μη έγκαιρης ενημέρωσης τόσο από την πλευρά των κτηνοτρόφων όσο και των κτηνιάτρων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι «το πλαίσιο των ανακρίσεων και της διερεύνησης είναι γενικό, για όλο το φάσμα των περιστατικών με σκοπό να διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικών ή/και άλλων αδικημάτων από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο». Οποιαδήποτε υποψία για παράνομες μετακινήσεις ζώων ή ζωοτροφών από τις κατεχόμενες περιοχές διερευνάται ήδη από την Αστυνομία. Ένα σενάριο είναι ο ιός να εισήλθε μέσω ζωοτροφών, με τα σχετικά στοιχεία να έχουν δοθεί στην Αστυνομία.

Η έκτακτη σύσκεψη

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη Λευκωσία, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου και τη συμμετοχή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Υπηρεσίας Θήρας, του Τμήματος Δασών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η βασική απόφαση ήταν η δημιουργία συντονιστικού οργάνου υπό τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χ. Πίπη, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου. Ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη» και κάλεσε τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους.

Αναλυτικά, αποφασίστηκαν μέτρα σε τέσσερα επίπεδα:

Λειτουργία συντονιστικού κέντρου με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες υπό τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας με εντατικοποίηση επιθεωρήσεων.

Εμπλοκή του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου στην προσπάθεια αποτροπής.

Περιορισμός μετακινήσεων κυνηγών εντός των επηρεαζόμενων περιοχών, ώστε στις κτηνοτροφικές περιοχές να διακινούνται μόνο οι έχοντες εργασία.

Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο δήμαρχος Λάρνακας και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ο υπαρχηγός ΓΕΕΦ, ο βοηθός αρχηγός Αστυνομίας, ο έπαρχος Λάρνακας και η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας. Το Υπουργείο Γεωργίας αξιολόγησε την κατάσταση «ως ιδιαίτερα σοβαρή», ενώ σημείωσε ότι εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι ακολουθήθηκε πιστά το έκτακτο σχέδιο δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/687. Σημεία απολύμανσης εγκαταστάθηκαν στην είσοδο κτηνοτροφικών περιοχών σε Λιβάδια, Ορόκλινη, Αραδίππου, Αθηένου, Τρούλλους, Κελλιά, Καλό Χωριό, Δρομολαξιά και Κλαυδιά. Εφαρμόστηκε παγκύπρια απαγόρευση μετακινήσεων δίχηλων ζώων και ζωοτροφών χωρίς έγκριση, το γάλα μολυσμένων εκμεταλλεύσεων καταστρέφεται, ξεκίνησε η ταφή μολυσμένων ζώων και ζητήθηκε καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενο εμβολιασμό.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι οι κτηνοτρόφοι που τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας θα αποζημιωθούν πλήρως και άμεσα με τρέχουσες τιμές αγοράς. Η νόσος αφορά αποκλειστικά δίχηλα ζώα, βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους, και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο ούτε μέσω κατανάλωσης τροφίμων.

Εκατομμύρια δόσεις εμβολίων διαθέσιμες

Η καταπολέμηση ασθενειών ζώων και θανατηφόρων ιών αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής «Μία Υγεία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό μέτρα οριοθέτησης σε ενωσιακό επίπεδο των ζωνών περιορισμού γύρω από τις εστίες της νόσου, καθορίζοντας και τη διάρκειά τους. Τα μέτρα που εφαρμόζει η Κύπρος στις ζώνες αυτές είναι καλά εδραιωμένα στην ενωσιακή νομοθεσία και περιλαμβάνουν τη θανάτωση επί τόπου και ασφαλή διάθεση όλων των ευπαθών ζώων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις, τον καθαρισμό και απολύμανση των χώρων, την απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και προϊόντων τους, καθώς και εντατική επιτήρηση στις ζώνες 3 και 10 χιλιομέτρων.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, είναι διαθέσιμα εμβόλια στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για «εμβολιασμό κατασταλτικής σφαγής» - δηλαδή εμβολιάζονται μόνο τα ζώα σε μονάδες όπου η νόσος έχει επιβεβαιωθεί, με στόχο τη μείωση της εκπομπής ιού, και στη συνέχεια τα εμβολιασμένα ζώα θανατώνονται. Προληπτικός εμβολιασμός δεν επιτρέπεται βάσει ενωσιακής νομοθεσίας. Η Τράπεζα Αντιγόνων της ΕΕ, που διαχειρίζεται η Επιτροπή, διαθέτει πάνω από 9.000.000 δόσεις αποτελεσματικές κατά του συγκεκριμένου ιού, με πλήρη χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Αναφορικά με τη χρηματοδοτική στήριξη, η ΕΕ παρέχει συγχρηματοδότηση κτηνιατρικών μέτρων μέσω του προγράμματος ενιαίας αγοράς (DG SANTE), η οποία καλύπτει ιδίως τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων, τον καθαρισμό, την απολύμανση και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 20% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ αυξάνεται στο 30% για κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΕ κάτω του 90% του ενωσιακού μέσου όρου. Πρόσθετες δυνατότητες στήριξης υπάρχουν μέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και των κρατικών ενισχύσεων, ενώ το γεωργικό αποθεματικό μπορεί να ενεργοποιηθεί για αποζημίωση παραγωγών σε υγιείς μονάδες εντός ζωνών περιορισμού που υφίστανται εμπορικούς περιορισμούς.

Παρακολουθεί η EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δήλωσε στο ΚΥΠΕ την ετοιμότητά της να υποστηρίξει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τις κυπριακές αρχές. «Γνωρίζουμε ότι έχει εντοπιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Κύπρο. Παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της EFSA, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι δεν μπορούν να μολυνθούν από τον ιό». Η EFSA διευκρίνισε ότι η επιβολή απαγορεύσεων σε προϊόντα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών.

Σε πλήρη κινητοποίηση οι τοπικές αρχές

Οι τοπικές αρχές της επαρχίας Λάρνακας τέθηκαν σε γενική κινητοποίηση. Στην Αραδίππου, ο δήμαρχος Χριστόδουλος Πάρτου ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν δύο από τις επτά δεξαμενές απολύμανσης, ενώ ορισμένοι δρόμοι αποκλείστηκαν ώστε οι κτηνοτρόφοι να μεταβαίνουν στα υποστατικά τους μόνο από ελεγχόμενα σημεία. Ο ίδιος εξέφρασε βαθιά ανησυχία: «Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να αρχίσουν να γίνονται θανατώσεις ζώων και ποια θα είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, τόσο οικονομική αλλά και ψυχολογική».

Στην Αθηένου, ο δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς δήλωσε ότι λήφθηκαν μέτρα σε 30 κτηνοτροφικά υποστατικά, με σφουγγάρια εμποτισμένα με φάρμακο, κλείσιμο 14 από τους 20 δρόμους εισόδου και κατασκευή δεξαμενών απολύμανσης σε έξι σημεία. Με έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε αποκοπή όλων των δρόμων πλην πέντε ελεγχόμενων, ενώ αναβλήθηκε η μεγάλη εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας στον εκδρομικό χώρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στη Δρομολαξιά - Μενεού, τοποθετήθηκαν χαλιά εμποτισμένα με φάρμακα σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ο δήμος παραχώρησε υδροφορέα, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή δεξαμενών απολύμανσης και το κλείσιμο παρόδιων δρόμων με αναχώματα. Στα Λιβάδια, ο αντιδήμαρχος Μάριος Αρμένης ανέφερε ότι δόθηκε εξοπλισμός αποκλεισμού, φωτισμός για νυχτερινή χρήση και μεγάλη ψεκαστήρα. Τέλος, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και των επτά Πράσινων Σημείων στην επαρχία.

Πλήρης συμμόρφωση με περιορισμούς ζητεί η Κομισιόν

Με την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες το απόγευμα της Δευτέρας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, ο επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βάρχελι, τονίζοντας ως προτεραιότητα τον γρήγορο περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού και την υποστήριξη των αγροτών.

«Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε γρήγορα την επιδημία και να υποστηρίξουμε τους αγρότες. Η Επιτροπή θα βοηθήσει στην παροχή των πρώτων δόσεων εμβολίου ήδη από σήμερα (σ.σ. χθες),» τόνισε ο επίτροπος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, μετά το πέρας της συνάντησης

«Θα υποστηρίξουμε επίσης την Κύπρο με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών χρηματοδότησης και αποζημίωσης. Η πλήρης συμμόρφωση με τους περιορισμούς είναι το κλειδί για τον περιορισμό της νόσου. Υποστηρίζουμε πλήρως με τις κυπριακές αρχές την καταπολέμηση των επιδημιών. Οι ειδικοί της ΕΕ θα βρίσκονται επί τόπου από αύριο (σήμερα)», τόνισε ο επίτροπος.

Επιπλέον, Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει επιτόπια υποστήριξη εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο με τη μορφή ομάδας EUVET.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αυτή η ομάδα έχει προγραμματιστεί να βρίσκεται στην Κύπρο σήμερα Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου. «Τέτοια υποστήριξη είχε ήδη παρασχεθεί τον Δεκέμβριο του 2025 στις περιοχές της Κύπρου που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κύπρου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ωστόσο αυτή η αποστολή EUVET, που ζητήθηκε από τις εθνικές αρχές, θα επικεντρωθεί στις ελεύθερες περιοχές.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τα 500.000 εμβόλια κατά του αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές που έφτασαν στις 13 Φεβρουαρίου, και το εάν η Κομισιόν έχει προχωρήσει σε κάποια προκαταρκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών για τον περιορισμό της επιδημίας, ο αξιωματούχος εκτιμά ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είναι μικρό, «επομένως είναι πολύ νωρίς για να γίνει αξιολόγηση».

Εμβόλια και οικονομική βοήθεια ζήτησε η Υπ. Γεωργίας από τους Επιτρόπους Βάρχελι-Χάνσεν

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βαρχέλι αλλά και με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, είχε τη Δευτέρα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Μετά το πέρας του Συμβουλίου, η Υπουργός δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ζήτησε οικονομική βοήθεια, καθώς και άμεση έναρξη του εμβολιασμού, με θετική ανταπόκριση από τους Επιτρόπους και στα δύο αιτήματα.

«Και από τους δύο έχω ζητήσει οικονομική βοήθεια για τους κτηνοτρόφους μας. Υπήρχε θετική ανταπόκριση και από τους δύο, οπότε θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία σε όλο αυτό» δήλωσε.

Σύμφωνα με την Υπουργό, «με τον Επίτροπο Βαρχέλι, πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε το θέμα του εμβολιασμού. Ζήτησα να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία μεταφοράς εμβολίου στην Κύπρο και απάντησε θετικά, έχει υποσχεθεί ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από αύριο [Τρίτη]. Μάλιστα, θα είναι και ο ίδιος στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα, για άλλο σκοπό, αλλά θα το συνδυάσουμε». Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας ο εμβολιασμός «και αυτό είναι κάτι που με την θετική αποδοχή του Επιτρόπου να έρθουν από αύριο [Τρίτη] τα εμβόλια, θα είναι εφικτό» είπε.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ εάν αυτά είναι τα εμβόλια που εστάλησαν στις 13 Φεβρουαρίου στα κατεχόμενα, η Υπουργός είπε ότι «ρωτώντας τον Επίτροπο συγκεκριμένα ποια είναι η δυνατότητα που έχετε για να μας δώσετε, μας έχει πει ότι έχουμε να σας διαθέσουμε 500.000 εμβόλια. Άρα είναι σαφές ότι είναι μια παρτίδα ενδεχομένως που αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμη η Επιτροπή για να μας διαθέσει».

«Είναι σημαντική αυτή η στενή συνεργασία μαζί με την Επιτροπή. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε επαφή με την Επιτροπή και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εγώ σήμερα μέσα από την συνάντηση αυτή ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα έρθουν άμεσα και σύντομα τα εμβόλια και αυτό νιώθω ότι με ικανοποίηση αποδεχτεί και το αίτημα μας» πρόσθεσε η Υπουργός.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Επίτροπο Χάνσεν, η Υπουργός επικεντρώθηκε σε δύο τομείς. «Το πρώτο, επειδή είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλές χώρες της Ένωσης με διάφορες ασθένειες, έχουμε συναποφασίσει με τον Επίτροπο ότι θα το συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας» είπε.

Δεύτερον, είπε, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα έχει ως θεματική τα Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Tools). Σύμφωνα με την Υπουργό, «εμπίπτει και αυτό μέσα στο κομμάτι της γενικότερης διαχείρισης κρίσεων που φαίνεται ότι όλες οι χώρες έχουμε να διαχειριστούμε, είτε αυτές είναι κρίσεις που προκύπτουν από ασθένειες, είτε είναι κρίσεις που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα».

Αγωνία και φόβος στους κτηνοτρόφους

Ο Γιώργος Πάρπας, πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, ανέφερε ότι έλαβαν άμεσα μέτρα, καθώς επηρεάζονται άμεσα και ανησυχούν για τις περιουσίες τους. «Επενδύθηκαν πολλά λεφτά και η ανησυχία μας είναι τεράστια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νέες γενιές αγελαδοτρόφων. Είπε, ακόμα, ότι είχαν άμεση επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνουν.

Επισήμανε ότι η Αθηένου είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και υπογράμμισε ότι τον προβληματισμό των κτηνοτρόφων συμμερίζονται και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στην Αθηένου δεν ήρθαν μπάλες σανού από μη ελεγχόμενες περιοχές, υπογράμμισε ο κ. Πάρπας, αναφέροντας ότι σε αυτό στηρίζει την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να μείνει καθαρή η περιοχή από τον ιό, παρά την εγγύτητα με την Αραδίππου.

«Nα μην χάσουμε την ελπίδα που πρέπει να μας διακατέχει και να προσπαθήσουμε να τηρούμε τους κανόνες βιοασφάλειας για τις μονάδες μας και ελπίζουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που προήλθε το οποίο μετά λύπης μου παρατηρώ ότι συμμετέχει ο ανθρώπινος παράγοντας από την πλευρά μας και προέκυψε αυτό το θλιβερό γεγονός για την κτηνοτροφία», είπε από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου.

«Επιβεβαιώθηκε ο χειρότερος εφιάλτης», είπε συγκινημένη άλλη κτηνοτρόφος. «Πρέπει εμείς οι παραγωγοί να είμαστε στις μονάδες μας τυπικοί, να κάνουμε, ό,τι περνά από το χέρι μας και αν προκύψει ό,τι προκύψει δεν μπορεί να κάνουμε διαφορετικά», πρόσθεσε.

Προσευχόμαστε στον Θεό για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, ανέφερε άλλος κτηνοτρόφος. Άλλος αγελαδοτρόφος ανέφερε ότι από τον καιρό που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα, η μονάδα του εφαρμόζει τους κανόνες βιοασφάλειας, με χώρους απολύμανσης των οχημάτων.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ