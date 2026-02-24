Δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σήμερα – Θανατώθηκαν 260 αγελάδες, αύριο η θανάτωση των αιγοπροβάτων

Δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κοπάδια στην επαρχία Λάρνακας, κάτι που είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό, δήλωσε σήμερα η Σωτηρία Γεωργιάδου, Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι σήμερα θανατώθηκαν οι αγελάδες που εντοπίστηκαν με τον ιό και αύριο θα αρχίσει η θανάτωση των αιγοπροβάτων.

Σε δηλώσεις το απόγευμα στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη για το θέμα του αφθώδους πυρετού, η κα. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «στο παρόν στάδιο δεν έχουμε ακόμη νέα κρούσματα. Όλα τα δείγματα που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα στο εργαστήριο είναι αρνητικά». Πρόσθεσε πως «οι εξετάσεις συνεχίζονται, νέα δείγματα έρχονται και αναμένουμε, κάτι που είναι πολύ θετικό» είπε.

Πρόσθεσε ότι «σήμερα ολοκληρώθηκε η θανάτωση των αγελάδων του πρώτου κρούσματος στα Λιβάδια». Ακόμα, σημείωσε, «ετοιμάστηκε σχετική πρόταση για το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα καταθέσει η Υπουργός Γεωργίας για τα μέτρα στήριξης αποζημίωσης των κτηνοτρόφων».

Αναμένεται σήμερα, συνέχισε, «η κάθοδος των εμπειρογνωμόνων, των συναδέλφων κτηνιάτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργοποιήθηκε το Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων», όπου θα γίνεται καθημερινά ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την τρέχουσα κατάσταση».

Δήλωσε περαιτέρω ότι έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα μέσα στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, 14 σημεία απολύμανσης και ελέγχου διόδου του κόσμου και λήφθηκε απόφαση να τοποθετηθούν ακόμα πέντε σημεία, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για καλύτερη και πιο αυστηρή επιτήρηση.

Όπως είπε η κα. Γεωργιάδου «σήμερα εκδόθηκε διάταγμα από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για απαγόρευση του κυνηγιού στις συγκεκριμένες περιοχές και τη μεταφορά σκύλων ή ζώων ή οτιδήποτε άλλο».

Σε ερώτηση πότε αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τα εμβόλια, απάντησε πως έγινε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ζητήθηκε να ετοιμαστούν από τον Διευθυντή. «Χθες η Υπουργός Γεωργίας που βρισκόταν στις Βρυξέλλες προέβη σε όλες τις ενέργειες για την άμεση κάθοδο των εμβολίων τα οποία ετοιμάζονται και υπολογίζεται ότι εντός της εβδομάδας, μέσα στο Σαββατοκύριακο ή ακόμα και πιο νωρίς θα φτάσουν» στην Κύπρο.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση η κα. Γεωργιάδου είπε πως «θα γίνει μία συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες που έρχονται στην Κύπρο, θα βάλουμε όλη την κατάσταση κάτω θα την αναλύσουμε, θα την εξετάσουμε και μετά θα ληφθούν αποφάσεις».

Κληθείσα να αναφέρει κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση των υπογείων υδάτων από την ταφή των ζώων που θανατώνονται και με τα οποία νερά, οι κτηνοτρόφοι θα ποτίζουν τα ζώα τους το καλοκαίρι, απάντησε πως «για να επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος και να ανοιχτούν οι λάκκοι με τη βοήθεια του στρατού, ζητήθηκαν απόψεις από όλα τα αρμόδια Τμήματα. Επομένως διασφαλίζουμε τα νερά και τα εδάφη μας».

Η κα. Γεωργιάδου κλήθηκε επίσης να σχολιάσει παράπονα του Δημάρχου Αραδίππου ότι δεν κλήθηκε ο Δήμος, ο οποίος έχει μία από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές περιοχές παγκύπρια, στις συσκέψεις που πραγματοποιούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αφού ανέφερε πως «έχουν κληθεί μέσω της Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Ενωση Δημάρχων και ΕΟΑ» σημείωσε πως «δεν μπορούμε να καλούμε προσωπικά ένα – ένα».

Σε ερώτηση για τους ψεκασμούς οχημάτων στα οδοφράγματα, η κα. Γεωργιάδου απάντησε πως «οι ψεκασμοί στα οδοφράγματα ξεκίνησαν με την εντόπιση του κρούσματος στα κατεχόμενα και ήταν στα σημεία που περνούσαν τα αυτοκίνητα με ειδικά χαλιά τα οποία εμποτίζονταν και με ψεκαστήρες όπου χρειαζόταν. Το σημαντικό είναι όταν γυρνά ο τροχός του αυτοκινήτου από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, να περάσει πάνω από ένα απολυμαντικό» εξήγησε.

Ανέφερε ακόμα πως «τα συγκεκριμένα χαλιά που χρησιμοποιούνταν βρέχονταν με τα απολυμαντικά και αυτός ήταν ο λόγος που τοποθετήθηκαν, έτσι ώστε περνώντας οι τροχοί (των αυτοκινήτων) να μην μπορέσουν να μεταφέρουν οτιδήποτε, μέσα στην άσφαλτο».

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «οι συγκεκριμένοι ψεκασμοί σταμάτησαν γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Είχαν ολοκληρωθεί τα μέτρα, είχαν ολοκληρωθεί οι δειγματοληψίες, είχαν βγει όλα αρνητικά στα μέτρα που είχαμε λάβει πριν» είπε και πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε ένδειξη για να συνεχίσουμε» με τα συγκεκριμένα μέτρα.

Σε ερώτηση κατά πόσον δεν υποψιάστηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες κάτι, από το γεγονός ότι σε μια κτηνοτροφική μονάδα είχαν πεθάνει άνω των 100 ζώων, εξήγησε ότι «ούτως ή άλλως οι επιδημιολογικές διερευνήσεις γίνονται σε όλες τις μονάδες που λήφθηκαν δείγματα. Και όχι μόνο για τα νεκρά τους ζώα, για τους σανούς τους, για τις μετακινήσεις τους, για το πού πήγαν και ήρθαν τα αυτοκίνητα τους». Πρόσθεσε πως «ό,τι στοιχεία πέραν αυτού, προκύπτει οποιοδήποτε παράπτωμα, έχουν ήδη δοθεί σε Αστυνομία για να κάνει περαιτέρω έρευνες».

Η κα. Γεωργιάδου κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση πόσο πεπεισμένες είναι οι Υπηρεσίες πως οι ζωοτροφές έφτασαν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα ή αν αποκλείεται εντελώς το γεγονός να είναι από εισαγωγέα από το εξωτερικό η ελαττωματική τροφή που έφαγαν τα ζώα και πιθανόν να προκλήθηκε ο αφθώδης πυρετός.

Αφού είπε πως «και αυτό διερευνάται», πρόσθεσε πως «πρώτα θα διερευνηθεί τα των έσω, εάν έγινε κάτι και μετά εάν δεν προκύψει, μπορούμε να προχωρήσουμε».

Εξήγησε ακόμα πως «το να διερευνήσεις μια ζωοτροφή πρέπει να έχεις μία υποψία. Πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί αν είναι από το σανό και από ποιο σανό» είπε και σημείωσε ότι «από κει και πέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε εάν δεν καταλήξουμε να μπορέσουμε να αποδείξουμε κάτι».

Σε ερώτηση κατά πόσον γίνεται κάποιος έλεγχος των τροφών που έρχονται στην Κύπρο από τα λιμάνια, η κα. Γεωργιάδου απάντησε πως «οι τροφές που έρχονται από τα λιμάνια έρχονται με συγκεκριμένα πιστοποιητικά, με ενδοκοινοτικό εμπόριο το οποίο υπάρχει, έρχονται με τα έγγραφα τους και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο ελέγχεται για διάφορα πράγματα. Η τροφή δεν θα ελεγχθεί για αφθώδη πυρετό, ελέγχονται για διάφορα πράγματα που προνοεί η νομοθεσία» είπε.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως «παραλαμβάνεται σανός από όλα τα υποστατικά» και σημείωσε πως «από χθες που είχαμε 11 κρούσματα, δεν βρέθηκε άλλο κρούσμα, από άλλα νέα κοπάδια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό».

Ερωτηθείσα για τις δειγματοληψίες η κα. Γεωργιάδου απάντησε πως θα γίνουν «σε όλη την εμβέλεια των τριών και των 10 χιλιομέτρων. Το εάν θα προχωρήσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε δειγματοληψίες, αυτό θα γίνει σε συνάρτηση με το αν θα κάνουμε εμβολιασμούς ή όχι και πότε» είπε και σημείωσε πως «θα ληφθούν αποφάσεις μετά από τη σύσκεψη και την ενημέρωση που θα έχουμε με τους εμπειρογνώμονες που έρχονται».

Οσον αφορά το κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε στην Κοκκινοτριμιθιά, απάντησε πως γίνονται έλεγχοι και είναι λογικό να γίνονται. «Δεν σημαίνει ότι επειδή επικεντρωθήκαμε στην επαρχία Λάρνακας θα αφήσουμε την υπόλοιπη Κύπρο έτσι» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση πόσα ζώα θανατώθηκαν σήμερα απάντησε πως «μόνο οι αγελάδες. Από αύριο θα αρχίσει να γίνεται η εκτίμηση των ζώων στις άλλες μονάδες, ξεκινώντας από τις αρχικές που βγήκαν στα αιγοπρόβατα και να ξεκινήσει η θανάτωση των αιγοπροβάτων, ενώ ήδη έχουν προετοιμαστεί τα σημεία ταφής, οι λάκκοι και τα λοιπά» ανέφερε.

Ερωτηθείσα κατά πόσον εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού και σε χοίρους, όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η Σωτηρία Γεωργιάδου απάντησε πως «δεν ήρθαν δείγματα από χοίρους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» και σημείωσε πως πιθανόν να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

