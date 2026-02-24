Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Την παύση της Υπουργού Γεωργίας ζητεί το ΑΛΜΑ - «Έχει αποδείξει την ανεπάρκειά της»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΑΛΜΑ υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – «ότι προκύπτουν σοβαρές και αδιαμφισβήτητες πολιτικές ευθύνες» αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να παύσει την Υπουργό Γεωργίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι «η κυρία Παναγιώτου έχει αποδείξει, δυστυχώς, την ανεπάρκειά της να διοικεί».

Το ΑΛΜΑ υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – «ότι προκύπτουν σοβαρές και αδιαμφισβήτητες πολιτικές ευθύνες» αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν «να δώσουν πλήρεις και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για τις παραλείψεις στην πρόληψη και την άμεση παρέμβαση», «να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο και αναλυτικό χρονολόγιο ενεργειών πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης», «να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστική αναδιοργάνωση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επιτήρησης και υγειονομικού ελέγχου», «να διασφαλίσουν πλήρεις, δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους και αγρότες» και «να αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν», τονίζει. 

«Η Υπουργός Γεωργίας έχει, προ πολλού, απολέσει πλήρως την έξωθεν καλή μαρτυρία», αναφέρει το ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι «η κυρία Παναγιώτου έχει αποδείξει, δυστυχώς, την ανεπάρκειά της να διοικεί». «Η παραμονή της στο Υπουργείο Γεωργίας μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Εφόσον η ίδια δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί, οφείλει να την παύσει ο Πρόεδρος, έστω κι αν η σύζυγός του έχει διαφορετική γνώμη», προσθέτει.

Tags

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΛΜΑΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα