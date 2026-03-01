Οι ανοικτοί λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Κυπριακή Δημοκρατία - 14 ποινικές υποθέσεις, λογοδοσία για €1,32 δις

Ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο για την Κύπρο δημιουργήθηκε στα ντοσιέ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) την τελευταία διετία. Συγκεκριμένα, ποινική έρευνα για 14 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές απάτες, καταχρήσεις κονδυλίων και διαφθορά διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Κύπρο, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στον «Π» η εισαγγελέας της EPPO, Άννη Πανταζή. Σε μεγέθη εκτιμώμενης ζημίας, αυτές οι 14 υποθέσεις αφορούν σε 1,32 δις ευρώ. «Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εντός του 2025 λάβαμε συνολικά 14 νέες καταγγελίες και κατόπιν αξιολόγησης εκκινήσαμε ποινική έρευνα σε 4 νέες υποθέσεις. Εξακολουθούν να τρέχουν άλλες 10 υποθέσεις ποινικής έρευνας από τα προηγούμενα τέσσερα έτη (σ.σ. η EPPO ξεκίνησε την επιχειρησιακή της λειτουργία τον Ιούνιο του 2021), ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!