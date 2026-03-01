Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οι ανοικτοί λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Κυπριακή Δημοκρατία - 14 ποινικές υποθέσεις, λογοδοσία για €1,32 δις

ΑΝΤΡΗ ΔΑΝΙΗΛ

Header Image

Από το Βασιλικό μέχρι τον GSI και όχι μόνο: Αυτουργούς και συνεργούς σε τυχόν αδικήματα απάτης, διαφθοράς ή νομιμοποίησης εσόδων αναζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κύπρο. Τι αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στον «Π» η εισαγγελέας της EPPO, Άννη Πανταζή

Ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο για την Κύπρο δημιουργήθηκε στα ντοσιέ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) την τελευταία διετία. Συγκεκριμένα, ποινική έρευνα για 14 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές απάτες, καταχρήσεις κονδυλίων και διαφθορά διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Κύπρο, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στον «Π» η εισαγγελέας της EPPO, Άννη Πανταζή. Σε μεγέθη εκτιμώμενης ζημίας, αυτές οι 14 υποθέσεις αφορούν σε 1,32 δις ευρώ.   «Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εντός του 2025 λάβαμε συνολικά 14 νέες καταγγελίες και κατόπιν αξιολόγησης εκκινήσαμε ποινική έρευνα σε 4 νέες υποθέσεις. Εξακολουθούν να τρέχουν άλλες 10 υποθέσεις ποινικής έρευνας από τα προηγούμενα τέσσερα έτη (σ.σ. η EPPO ξεκίνησε την επιχειρησιακή της λειτουργία τον Ιούνιο του 2021), ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣGSI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα