Συνεχίζει η ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Πέφτει στους -1°C στα ορεινά, με παγετό και πιθανό χιόνι

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα, διατηρώντας χαμηλές θερμοκρασίες και συνθήκες παγετού στα ορεινά. Σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται χιονόνερο ή και ελαφρύ χιόνι. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στον -1 βαθμό στα ορεινά, όπου αναμένεται σχηματισμός παγετού.

Αναλυτικά ο καιρός:

Ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή, μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και ελαφρύ χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στον -1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τρίτη και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.