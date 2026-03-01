Νεκρός ο 17χρονος Ιωάννης Νικολάου σε τροχαίο στον Στρόβολο – Θετικός σε αλκοτέστ ο 54χρονος οδηγός

Τη ζωή του έχασε ο 17χρονος Ιωάννης Νικολάου από τη Λευκωσία, σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε γύρω στις 7.20 το απόγευμα στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος στην οδό Σταυραετού συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του γύρω στις 8 το βράδυ.

Στον 54χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με τελική ένδειξη 63 μg, αντί 22 μg που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.