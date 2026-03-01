Στήριξη σε Κύπριους στα ΗΑΕ: Τα Εμιράτα καλύπτουν διαμονή - Οι οδηγίες μέσω connect2cy

Σε νεότερη ενημέρωση προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη διαμονή Κυπρίων πολιτών που παραμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό το πρίσμα των τρεχουσών εξελίξεων και των περιορισμών που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις εμιρατινές αρχές και τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των εξόδων διαμονής και η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Νεώτερη ενημέρωση όσον αφορά την περαιτέρω διαμονή όσων Κύπριων πολιτών παραμένουν στα ΗΑΕ (με τα δεδομένα ως έχουν αυτήν την στιγμή):

1). Οι Εμιρατινές Αρχές καλύπτουν τα έξοδα διαμονής για πολίτες που παραμένουν στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι. Για τους πολίτες που παραμένουν στο Ντουμπάι γίνονται προσπάθειες διευθέτησης του θέματος και θα επανέλθουμε.

2). Για τους πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, αν ταξίδεψαν με την εταιρεία Emirates, καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, η οποία καλύπτει την διαμονή.

3). Για πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και ταξίδεψαν με άλλες αεροπορικές εταιρείες, παράκληση όπως κατά την διαδικτυακή εγγραφή τους στην πλατφόρμα http://connect2cy.gov.cy αναφέρουν το όνομα της εταιρείας στον κενό χώρο που υπάρχει ως “Address 2”. Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί παράκληση όπως κάνουν την σχετική επικαιροποίηση του στοιχείου αυτού, κάνοντας log in στον λογαριασμό τους.