Γιατί δεν προχώρησε ο εμβολιασμός για αφθώδη από Δεκέμβρη ρωτά ο ΓΓ ΕΚΑ τον Επίτροπο Βάρχελι

Το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Δεκέμβρη του 2025 να προχωρήσει στον εμβολιασμό όλων των παραγωγικών ζώων που βρίσκονται κοντά στα κατεχόμενα, έθεσε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) Πανίκος Χάμπας στον Επίτροπο αρμόδιο για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων Όλιβερ Βάρχελι.

Σε ανακοίνωση του ο κ. Χάμπας αναφέρεται στην σύσκεψη που έγινε σήμερα, Παρασκευή στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα για το θέμα του αφθώδη πυρετού στην οποία παρευρέθηκε μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Βάρχελι και η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας έθεσε μεταξύ άλλων στον Επίτροπο, το γεγονός ότι «η Κύπρος ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας» για να προσθέσει ότι «δυστυχώς στα κατεχόμενα εδάφη η Τουρκία ως κατοχική δύναμη, δεν εφαρμόζει όλα όσα θα έπρεπε και προνοούνται από τους κανονισμούς λειτουργίας της ΕΕ, σε θέματα της κτηνοτροφίας για την υγεία των ζώων».

Διερωτάται ακολούθως κατά πόσον «η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε μέχρι σήμερα μηχανισμό ελέγχου, πως διατίθενται 12 εκατομμύρια ευρώ που τους παραχωρεί κάθε χρόνο», λέγοντας πως «εάν γινόταν αυτό, θα τους έλεγχαν και για τον αφθώδη πυρετό έγκαιρα».

«Όταν εντοπίστηκε αυτός ο ιός, ήρθε στην Κύπρο αντιπροσωπεία της ΕΕ και μετέβηκαν στα κατεχόμενα και έγινε μάλιστα κοινή συνάντηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κτηνιάτρων με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε.

Τότε, συνέχισε «αποφασίστηκε και δόθηκαν από την ΕΕ 500 χιλιάδες εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό», με τον κ. Χάμπα να διερωτάται «γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλλε και στους Τουρκοκύπριους το δικό της πρωτόκολλο». Λέει ακόμη πως δεν υπάρχει «μέχρι σήμερα κανένας θάνατος ζώου στα κατεχόμενα, αλλά παίρνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ».

Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση «θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό το μεγάλο ερώτημα, κλειδί στην όλη υπόθεση, γιατί δεν επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει από τον Δεκέμβρη του 2025 στον εμβολιασμό όλων των παραγωγικών ζώων που βρίσκονται στις περιοχές που είναι δίπλα από τα κατεχόμενα εδάφη μας».

Όλοι ως επιστήμονες στον τομέα τους, προστίθεται «γνώριζαν ότι ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται ακόμη και από τον αέρα, τους ανθρώπους και όμως δεν το έπραξαν» κάτι που χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο σφάλμα».

Ο κ. Χάμπας ανέφερε ακόμα στον Επίτροπο πως «έχουν όλοι ευθύνη» και πως βρίσκεται στην Κύπρο για να συμβάλει «στην λύση του προβλήματος» εκφράζοντας ταυτόχρονα ευχαριστίες.

Ταυτόχρονα είπε πως «έγινε αυτό που έγινε, μας έφεραν τον ιό από την Τουρκία, διαμέσου των κατεχόμενων περιοχών. Δυστυχώς η αντιμετώπιση του δεν γίνεται στην βάση ότι η Κύπρος είναι ένας και μοναδικός ενιαίος χώρος στην κτηνοτροφία».

Σημειώνει ακόμα ότι σήμερα «στην ε/κ πλευρά θανατώνουν τα ζώα και στην τ/κ πλευρά εμβολιάζουν τα ζώα με δωρεάν εμβόλια της ΕΕ. Ακόμα στην ε/κ πλευρά εισάγονται ζωοτροφές και σανός από χώρες της ΕΕ με πρότυπα και στην τ/κ πλευρά εισάγουν ζωοτροφές και σανό από την Τουρκία, μια τρίτη χώρα».

Επίσης, σήμερα «εμείς εισάγουμε παραγωγικά ζώα με ψηλή παραγωγικότητα με ARR/ARR από την Ισπανία και Γαλλία, κυρίως και οι Τ/κ εισάγουν από την Τουρκία, μια τρίτη χώρα».

Εν κατακλείδι ο Πανίκος Χάμπας αναφέρει στην ανακοίνωση του πως σημείωσε στον Επίτροπο ότι «όσο αυστηρά και εάν εφαρμοστεί το πρωτόκολλο για τον αφθώδη πυρετό στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα και μοναδικό είναι σίγουρο, ότι ο αφθώδης πυρετός στην Κύπρο ήρθε και θα μείνει».

Γιατί απλά, εξήγησε «100 – 200 μέτρα από την τελευταία σπιθαμή ελεύθερης γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Τουρκία ως κατοχική δύναμη, η οποία επέλεξε άλλη φιλοσοφία για αντιμετώπιση του ιού, αυτή των συνεχόμενων εμβολίων και μάλιστα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο επιστημονικό επίπεδο σε θέματα εμβολίων». «Ακόμα και αν θανατωθούν όλα τα παραγωγικά ζώα της Κύπρου και εισάξουμε άλλα, σε ένα χρόνο περίπου θα έχουμε ξανά τον αφθώδη πυρετό» ανέφερε ο κ. Χάμπας.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση πως «η Επιστημονική γνωμοδότηση του Σπυρίδωνα Κ. Κρίτα, καθηγητή Μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, δίνει τις λύσεις στο πρόβλημα» και εισηγείται στον Επίτροπο να τη λάβει υπόψη του «πολύ σοβαρά, γιατί προσφέρει μία ρεαλιστική και βιώσιμη λύση υπό τις περιστάσεις».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ