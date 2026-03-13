Θανατώσεις αφθώδους πυρετού: Οριοθετεί τις γραμμές σήμερα ο Βάρχελι

Λήξη στην παράταση της αβεβαιότητας σε σχέση με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού καλείται να δώσει σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, οποίος φτάνει εκ νέου στην Κύπρο, η οποία ζητά να διαπραγματευτεί «ευελιξία» στο αυστηρό πλαίσιο μαζικών θανατώσεων που προνοεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, στον απόηχο έντονων αντιδράσεων του κτηνοτροφικού κόσμου.

Η ένταση που σημειώθηκε μεταξύ κτηνοτρόφων και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που οργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, για ενημέρωση από επιστήμονες σχετικά με τον αφθώδη πυρετό, ανάγκασε την υπουργό Μαρία Παναγιώτου, η οποία ήταν παρούσα, να παρουσιάσει τη φιλοσοφία με την οποία θα προχωρήσει η κυπριακή πλευρά στο σημερινό τραπέζι διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Φιλοσοφία, η οποία σε καμία περίπτωση δε φαίνεται να κινείται στην οδό της παύσης των μαζικών θανατώσεων, όπως ζητούν έντονα οι κτηνοτρόφοι. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, τα εναλλακτικά «σενάρια» θα τα συζητήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ανακοινωθούν.

Συγκεκριμένα, οι τόνοι ανέβηκαν όταν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαφωνούν με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για μαζικές θανατώσεις στις μολυσμένες μονάδες, ζήτησαν να μάθουν πόσα εκατομμύρια θα είναι το κόστος, εάν η Κύπρος προχωρήσει με μαζικό εμβολιασμό και μη θανατώσεις, και πόσα εκατομμύρια μακροχρόνια θα είναι το κόστος, εάν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί θανατώσεων, ώστε να μπουν και τα δύο σε μία ζυγαριά σύγκρισης. Τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι σε θέση να δώσουν ολοκληρωμένους αριθμούς. Το αποτέλεσμα ήταν το κλίμα στη διάσκεψη να γίνει ιδιαίτερα φορτισμένο, με κτηνοτρόφους να εκφράζουν ανησυχία και αγανάκτηση για το γεγονός ότι οι Αρχές προχωρούν σε θανατώσεις ζώων, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα του κόστους.

Προειδοποιήσεις για χαλούμι

Μετά από ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αναφορικά με το τι ακριβώς έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της Κύπρου, η κα Παναγιώτου έκανε παρέμβαση και είπε ότι «δε θέλουμε να πάμε απέναντι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι θέμα κόστους σε νούμερα, είναι πολύ μεγαλύτερες οι επιπτώσεις». Μιλούσε σε συνέχεια των προειδοποιήσεων από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρα Δημήτρη Επαμεινώνδα, ότι αν η Κύπρος δεν υπακούσει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για θανατώσεις, η ΕΕ θα απαγορεύσει στο νησί την εξαγωγή του χαλουμιού, αλλά και της ανώτερης λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρίας Γεωργιάδου, για αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας «από τις εξαγωγές και την ενιαία αγορά της ΕΕ και ό,τι άλλο μπορεί να προσάψει στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου, «θέλουμε σε οτιδήποτε πορευτούμε, να είμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό θα έχει συγκεκριμένο όφελος. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από τις τεκμηριώσεις που έχουμε, να ζητήσουμε κάποιες ευελιξίες».

Συμφωνώντας με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ότι είναι αυστηρός ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σημείωσε ότι «έχει φτιαχτεί για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ιδιαιτερότητες». Ωστόσο πρόσθεσε ότι «εμείς έχουμε ιδιαιτερότητες, τις βάζουμε στο τραπέζι, και με τα επιστημονικά μας δεδομένα και με τις επιστημονικές μας εισηγήσεις».

Εξάλλου, τόνισε ότι όλες οι εισηγήσεις που καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ως πολιτική ηγεσία, είτε ως κράτος μέλος της ΕΕ, είναι βασισμένες σε κάποια επιστημονικά δεδομένα και κάποιες επιστημονικές τεκμηριώσεις που μας έχουν δώσει οι επιστήμονες και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Ευελιξία στη βάση πρωτοκόλλων της ΕΕ»

Για τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στους κτηνοτρόφους κατά τη συνάντησή του μαζί τους την περασμένη Κυριακή και τι θα ζητήσει η Κύπρος από την ΕΕ για το θέμα, τοποθετήθηκε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ερώτηση αν δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος να ζητήσει τερματισμό των θανατώσεων σε υγιή ζώα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι «στη βάση μιας διαβάθμισης των ζητημάτων που θα έθετε ενώπιον της Επιτροπής, να διευκρινιστεί, να διασταυρωθεί και να επιβεβαιωθεί η ευελιξία, στη βάση πάντοτε των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος, αυτό στο οποίο έχει δεσμευτεί και αυτό που έχει πράξει, είναι να διερευνηθούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο των κανονισμών και των διαδικασιών, και σε ανώτατο επίπεδο.