Μπλακ άουτ για 15 λεπτά σε πολλές περιοχές παγκύπρια – Αποκαταστάθηκε η βλάβη σε μονάδα της ΑΗΚ

Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές παγκύπρια για περίπου 15 λεπτά το απόγευμα της Παρασκευής λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής σε μονάδα της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου δήλωσε στο politis.com.cy ότι αμέσως τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες ταχείας παραγωγής. Ανέφερε επίσης ότι διορθώθηκε το πρόβλημα και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Στο μεταξύ το ΚΥΠΕ μετέδωσε ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο οποίος ανέφερε ότι η βλάβη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού, η οποία προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου το απόγευμα της Παρασκευής, αποκαταστάθηκε πλήρως στις 19:13.

Όπως αναφέρεται, η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 18:57 στο σύστημα παραγωγής και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 2 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, η οποία λειτουργούσε με φορτίο 116 MW.

Η απώλεια της μονάδας προκάλεσε την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου και επηρέασε την παροχή ηλεκτρισμού σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη βλάβη έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.