Μπλακ άουτ για 15 λεπτά σε πολλές περιοχές παγκύπρια – Αποκαταστάθηκε η βλάβη σε μονάδα της ΑΗΚ

Η Κούβα ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ εν μέσω πετρελαϊκού αποκλεισμού

Η απώλεια της μονάδας προκάλεσε την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου και επηρέασε την παροχή ηλεκτρισμού σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές παγκύπρια για περίπου 15 λεπτά το απόγευμα της Παρασκευής λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής σε μονάδα της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου δήλωσε στο politis.com.cy ότι αμέσως τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες ταχείας παραγωγής. Ανέφερε επίσης ότι διορθώθηκε το πρόβλημα και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Στο μεταξύ το ΚΥΠΕ μετέδωσε ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο οποίος ανέφερε ότι η βλάβη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού, η οποία προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου το απόγευμα της Παρασκευής, αποκαταστάθηκε πλήρως στις 19:13.

Όπως αναφέρεται, η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 18:57 στο σύστημα παραγωγής και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 2 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, η οποία λειτουργούσε με φορτίο 116 MW.

Η απώλεια της μονάδας προκάλεσε την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου και επηρέασε την παροχή ηλεκτρισμού σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη βλάβη έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

