Αποκαταστάθηκε ο νεμόμυλος των Λιμνιών: Ένα ζωντανό τεκμήριο της αγροτικής ιστορίας της Μεσαορίας και της Καρπασίας

Τη σημασία των παραδοσιακών ανεμόμυλων για την αγροτική ζωή της Κύπρου αναδεικνύει η συντήρηση του ανεμόμυλου των Λιμνιών, ενός χαρακτηριστικού μνημείου της προβιομηχανικής περιόδου του νησιού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Σώτου Κτωρή, στην πεδιάδα της Μεσαορίας και στη χερσόνησο της Καρπασίας, όπου απουσίαζαν ποτάμια που θα μπορούσαν να κινήσουν νερόμυλους, οι κάτοικοι της υπαίθρου αξιοποιούσαν διαφορετικούς τρόπους για την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων.

Στην προβιομηχανική κοινωνία της Κύπρου, οι ανεμόμυλοι αποτέλεσαν ένα σημαντικό μέσο αξιοποίησης της δύναμης της φύσης. Ιδιαίτερα στις ανοιχτές πεδιάδες, όπου οι θαλάσσιοι άνεμοι έφταναν προς την ενδοχώρα, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιούνταν για την κίνηση των μηχανισμών άλεσης των σιτηρών, συμβάλλοντας στην παραγωγή αλευριού για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Ο ανεμόμυλος των Λιμνιών αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό τεκμήριο αυτής της παράδοσης, υπενθυμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι της υπαίθρου αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες της εποχής με απλότητα και ευρηματικότητα, αξιοποιώντας τις φυσικές δυνάμεις για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.

Οι εργασίες συντήρησης του ανεμόμυλου πραγματοποιήθηκαν με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).