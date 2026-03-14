Βράδυ Παρασκευής με 33 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών ανά το παγκύπριο, με ελέγχους οχημάτων και υποστατικών και δεκάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, σημειώθηκαν την περασμένη νύχτα, με 33 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ να ξεχωρίζουν στα αποτελέσματα των ελέγχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 916 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.231 επιβαίνοντες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 38 έλεγχοι υποστατικών που οδήγησαν σε εννέα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων καταγράφηκαν συνολικά 492 καταγγελίες για ποικίλες παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 341 έλεγχοι αλκοόλ και κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.