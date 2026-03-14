Θυελλώδεις άνεμοι στα κατεχόμενα – Προβλήματα στην κυκλοφορία και υλικές ζημιές (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θυελλώδεις άνεμοι στα κατεχόμενα – Προβλήματα στην κυκλοφορία και υλικές ζημιές (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η «μετεωρολογική υπηρεσία» στα κατεχόμενα έχει εκδώσει σχετική προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι οι βόρειοι και ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.

Προβλήματα και υλικές ζημιές προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι που πλήττουν τις τελευταίες ώρες τα κατεχόμενα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με αναφορές στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, στον οδικό άξονα κατεχόμενης Λευκωσίας - Κερύνειας, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπογαζίου, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν φθορές σε φωτεινούς σηματοδότες. Ένα από τα φανάρια αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στη διασταύρωση, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης από τα αρμόδια συνεργεία.

Παράλληλα, ζημιές καταγράφηκαν και στο στάδιο στο κατεχόμενο Κιόνελι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου, τα προστατευτικά συρματοπλέγματα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, και συγκεκριμένα πίσω από τους πάγκους των ομάδων, υποχώρησαν και έγειραν.

Η «μετεωρολογική υπηρεσία» στα κατεχόμενα έχει εκδώσει σχετική προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι οι βόρειοι και ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 62-74 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές η ένταση ενδέχεται να αγγίξει και τα 8 μποφόρ.

Επιπλέον, εκδόθηκε σύσταση για αυξημένη προσοχή το επόμενο διάστημα, λόγω ενδεχόμενου κινδύνου για τοπικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και πτώσεις κεραυνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

