Καταγγελία για παράνομη απόρριψη μπάζων σε ιδιωτικό χωράφι στο Προδρόμι Πάφου (φώτος)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε ιδιωτικό χωράφι μου στην τοποθεσία Κοιλάδι – Σταυρόπετρα, στην ενορία Προδρομίου, περίπου ένα χιλιόμετρο από το Προδρόμι προς Δρούσια (αριστερή πλευρά), κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να πετούν μπάζα και διάφορα απορρίμματα, σύμφωνα με καταγγελία της Στέλλας Πετράκη εκπαιδευτικού κατοίκου της περιοχής.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη παρά το γεγονός ότι καθαρίζει επανειλημμένα τον χώρο με δικά της έξοδα και τοποθετεί πινακίδες, αυτές δυστυχώς αφαιρούνται και η παράνομη απόρριψη συνεχίζεται. Η κ. Πετράκη χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή απαράδεκτη, προσθέτοντας πως εκτός από την οικονομική ζημιά που της προκαλείται, καταστρέφεται το περιβάλλον και δημιουργούνται προβλήματα με τον Δήμο.

Απηύθυνε επίσης έκκληση όσους ευθύνονται να σταματήσουν άμεσα αυτή την ενέργεια και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό τόσο προς την ιδιωτική ιδιοκτησία όσο και προς τον τόπο μας. Η περιοχή πλέον παρακολουθείται και όποιος εντοπιστεί να απορρίπτει μπάζα ή σκουπίδια θα καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές, προσθέτει.

Επεσήμανε τέλος πως πρέπει να δείξουμε όλοι τον απαραίτητο σεβασμό και υπευθυνότητα προς τον χώρο και το περιβάλλον. Το περιβάλλον και η ιδιοκτησία δεν είναι σκουπιδότοπος, κανενός καταλήγει.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

