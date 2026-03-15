Σκηνές έντασης στη Λευκωσία: 35χρονος έβαλε φωτιά σε όχημα και χτύπησε αστυνομικό

Συνελήφθη, το Σάββατο 35χρονος στη Λευκωσία, ο οποίος, φέρεται να έθεσε τη φωτιά σε όχημα και να επιτέθηκε σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της Αστυνομίας γύρω στις 14:00 το Σάββατο μετέβησαν σε συγκεκριμένη οικία στη Λευκωσία, έξω από την οποία βρισκόταν 35χρονος ο οποίος προκαλούσε ανησυχία.

Στην προσπάθεια μέλους της Αστυνομίας να τον συλλάβει αυτός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον του Αστυνομικού, κτυπώντας τον με τα χέρια του στο πρόσωπο. Στη σκηνή κατέφθασαν επιπρόσθετα μέλη της Αστυνομίας με τη βοήθεια των οποίων έγινε κατορθωτή η σύλληψη του 35χρονου.

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε φωτιά στο εσωτερικό του οχήματος της 34χρονης ιδιοκτήτριας της οικίας, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που κλήθηκε στη σκηνή.

Ανακρινόμενος ο 35χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι αυτός έθεσε τη φωτιά στο αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το μέλος της Αστυνομίας που δέχθηκε την επίθεση, μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Ο 35χρονος αναμενόταν να προσαχθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.