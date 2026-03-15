Συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες οι βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει προσωρινά την περιοχή. Από την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και παροδικά στα προσήνεμα 6 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και την Τετάρτη πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.