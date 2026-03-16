Σε «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη» ολόκληρη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού - Εκτός μόνο το χαλλούμι

Ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται πλέον ως «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη» για τον αφθώδη πυρετό, με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια προσπάθεια θωράκισης της ευρωπαϊκής αγοράς και περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου.

Η απόφαση (ΕΕ) 2026/582, που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, καταργεί την προηγούμενη προσωρινή απόφαση και επικαιροποιεί τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Κύπρο, μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου στην επαρχία Λάρνακας μεταξύ 21ης Φεβρουαρίου και 4ης Μαρτίου 2026.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οριοθετούνται ζώνες προστασίας και επιτήρησης ακτίνας 3 και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα γύρω από συνολικά 33 επιβεβαιωμένες εστίες αφθώδους πυρετού (σ.σ. δεν λήφθηκαν υπόψη οι άλλες 5 επιπλέον κτηνοτροφικές μονάδες, που ίσχυαν μέχρι το πρωί της 16ης Μαρτίου).

Παράλληλα, η υπόλοιπη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζεται ως «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη», με τα μέτρα να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 1η Μαΐου 2026.

Οι περιορισμοί αφορούν τις εξαγωγές και τη διακίνηση ζώντων ζώων και νωπών ζωικών προϊόντων, ενώ τα μεταποιημένα γαλακτοκομικά, όπως το χαλλούμι, μπορούν να συνεχίσουν να παράγονται και να διακινούνται υπό συγκεκριμένους υγειονομικούς όρους. Η εξαίρεση εξαίρεση του χαλλουμιού βασίζεται σε αμιγώς επιστημονικά δεδομένα, καθώς ο ιός του αφθώδους πυρετού είναι ευαίσθητος στη θερμότητα. Οι διεθνείς κανονισμοί ορίζουν ότι προϊόντα που θερμαίνονται επαρκώς, όπως το χαλλούμι, είναι ασφαλή.

