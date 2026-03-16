«Προέλασε» στη Λευκωσία ο αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στο Δάλι – Πληροφορίες και για το Γέρι

Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε φάρμα ζώων στην κτηνοτροφική ζώνη Ιδαλίου εντοπίστηκε σήμερα, θέτοντας σε συναγερμό τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι ανατρέπεται ο στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για συγκράτηση του ιού στην επαρχία Λάρνακας.

Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα στην επαρχία Λευκωσίας, συγκεριμένα εντός της κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή Ιδαλίου, η οποία φιλοξενεί αρκετές φάρμες με διχήλα ζώα, όπως αγελάδες, πρόβατα και κατσίκες.

Οι πληροφορίες του «politis.com.cy» αναφέρουν ότι το κρούσμα εντοπίστηκε σε φάρμα με αρσενικά δαμάλια (νεαροί ταύροι), πρόβατα και κατσίκες, ιδιοκτησίας γνωστού ζωέμπορα της περιοχής, ο οποίος δραστηριοποιείται σε παγκύπριο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του «politis.com.cy» αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα στην επαρχία Λευκωσίας, συγκεκριμένα σε φάρμα αγελάδων στην περιοχή Γερίου, κοντά στις φάρμες ζώων της κτηνοτροφικής ζώνης Ιδαλίου. Πρόκειται για φάρμα με εκατοντάδες αγελάδες.

Κτηνοτρόφοι της περιοχής Ιδαλίου σε δηλώσεις στο «politis.com.cy» εξέφρασαν έντονη αγωνία για την κατάσταση που δημιουργεί η εμφάνιση του ιού εκτός της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων στην περιοχή Λειβάδια και Αραδίππου.

Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δάλι και το Γέρι αναμένεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε νέες θανατώσεις ζώων, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο της ΕΕ, το οποίο προνοεί μαζικές θανατώσεις σε κάθε μολυσμένη κτηνοτροφική μονάδα και αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση ζωντανών ζώων και προϊόντων. Πλέον ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται σε 40.