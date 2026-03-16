Τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές για αφθώδη να επιβληθούν και στα κατεχόμενα, λένε οργανώσεις στο ΚΥΠΕ

Την ανάγκη όπως τα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ στις ελεύθερες περιοχές επιβληθούν και στα κατεχόμενα σημειώνουν αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ εκπροσώπων τους , οι οποίοι ανέφερε ότι οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων, Σωτήρης Καδής, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ σε ό,τι αφορά το αφθώδη πυρετό είπε ότι προχωρούν οι θανατώσεις, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι θέλουν ότι επέβαλε η ΕΕ στις ελεύθερες περιοχές να το επιβάλει και στα κατεχόμενα. «Αν δεν γίνει αυτό είμαστε όλοι σε ένα ναρκοπέδιο», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καϊλάς, σε δηλώσεις του, στο ΚΥΠΕ είπε ότι τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που πρέπει να παρθούν και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλη οδός, είναι μονόδρομος.

«Πέραν τούτου όμως ζητήσαμε όπως και στη συνάντηση με τον Πρόεδρο (της Δημοκρατίας) για μερικούς μήνες κλείσιμο και των οδοφραγμάτων. Το να λέω ότι θα κάνω αυστηρή επιτήρηση δεν μπορώ να ελέγξω ποιος πάει σε μια φάρμα, έναν ιδιώτη, και αγοράζει κάτι από μια φάρμα και έρχεται στις ελεύθερες περιοχές και μου μεταφέρει τον ιό. Όταν τα μέτρα δεν παρθούν σε αυτό τον βαθμό τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Καϊλάς είπε ότι λαμβάνονται ήδη αυστηρά μέτρα στις μονάδες, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να προσπαθήσουν να σώσουν, να προστατεύσουν, όσο το δυνατό περισσότερες μονάδες μπορούν.

Ανέφερε πως θα θυσιαστούν ζώα, θα θυσιαστούν μονάδες και (οι κτηνοτρόφοι) θα αποζημιωθούν στο ακέραιο μέχρι και απώλεια εισοδήματος. Αυτές είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα οι συναντήσεις που κάνουμε δεν είναι ό,τι καλύτερο, διότι θα βρεθούν 50 με 100 άτομα να διαμαρτυρηθούν. Όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, τέλειωσαν. Είναι το πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί πιστά για να σταματήσουμε το κακό», συμπλήρωσε, και τόνισε ότι αυτό δεν αρέσει σε κανένα, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει για να ακολουθηθεί.

Όπως ανέφερε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, είχε πει ότι μπορούν να χωριστούν οι μονάδες σε κομμάτια, αλλά ούτε αυτό δεν μπορεί να γίνει.

«Είμαστε όπως το Πεκίνο, η μία μονάδα είναι πάνω στην άλλη. Πως θα χωρίσεις σε ομάδες τα ζώα, που θα τα πάρεις; Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στην Κύπρο δεν μπορεί να γίνει. Η συμπαράσταση προς τους πληγέντες συναδέλφους, σε αυτούς που έπαθαν τη ζημιά είναι δεδομένη, και η στήριξη και η ψυχολογική και η οικονομική που πρέπει να τύχουν από το κράτος. Είναι η αποζημίωση η σωστή που πρέπει να δοθεί και η απώλεια εισοδήματος, που υποσχέθηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος. Δεν είναι μόνο σου πληρώνω τα ζώα , €400, €500, διότι είναι διάφορες φυλές τα πρόβατα, οι αγελάδες είναι πολύ περισσότερες. Δεν τελειώνει έτσι, αποζημιώνονται οι μπάλες που θα καταστραφούν, αποζημιώνεται το γάλα το οποίο χύθηκε, αποζημιώνονται όλα τα άλλα και παράλληλα έρχεσαι και λες και για την απώλεια εισοδήματος για 6 μήνες. Πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι», σημείωσε.

Ερωτηθείς αναφορικά με την εισαγωγή ζώων, ο κ. Καϊλάς είπε ότι φέρνοντας νέα ζώα δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί έχεις παραγωγή.

«Θα κυοφορήσουν, θα γεννήσουν (τα νέα ζώα) και μετά θα ξεκινήσουμε να αρμέγουμε, να έχουμε εισοδήματα. Δύσκολη κατάσταση. Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση το βλέπει στην πραγματική του διάσταση το πρόβλημα, θέλει να βοηθήσει, υποσχέθηκε και ο Επίτροπος ότι θα βοηθήσει η Ευρώπη. Υπό αυτές τις περιστάσεις θεωρώ ότι ο κόσμος θα αποζημιωθεί σωστά. Δεν είναι αυτοσκοπός η αποζημίωση, αλλά όπως είναι μονόδρομος η θανάτωση των μολυσμένων ζώων είναι και μονόδρομος ότι πρέπει να πάρουν σωστή αποζημίωση», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, ότι τα ζώα μπορούν να εισαχθούν και μόλις αφιχθούν στο νησί να εμβολιάζονται και σε 4 εβδομάδες να γίνεται και το 2ο εμβόλιο.

«Γιατί γίνεται αυτό; Για να αποκτήσουν τα ζώα αντισώματα και να είναι πιο ανθεκτικά στον ιό, και αν παρ΄ελπίδα κάποιο προσβληθεί να θανατώνεται μεμονωμένα εκείνο. Τώρα πάει όλο το κοπάδι. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον ζωικό πληθυσμό, δηλαδή ηλικιακά μια μέρα όλα. Δεν είναι σωστό ούτε για την μονάδα. Πως γίνονται οι ανανεώσεις ; Αλλάζω κάθε χρόνο 25%. Αν έχω 3.000, ανανεώνω τα 750, δηλαδή το κάνω σταδιακά, δεν μπορούν όλα τα ζώα να είναι μια ηλικία, ούτε η παραγωγή σου θα είναι σταθερή, θα είναι μια πάνω και μια κάτω. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Θέλουμε μια ομαλότητα. Η αποζημίωση πρέπει να είναι για όλο τον πληθυσμό αλλά δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα η αντικατάσταση τους», συμπλήρωσε.

Ο κ. Καϊλάς ανέφερε, επίσης, ότι θα πρέπει να πειστεί ο κόσμος ότι είναι προς το καλό του αυτό που γίνεται. «Ο κόσμος είναι ανήσυχος», σημείωσε.

«Εμείς θέλουμε ό,τι επέβαλε η ΕΕ στις ελεύθερες περιοχές να το επιβάλει και στα κατεχόμενα. Αν δεν γίνει αυτό είμαστε όλοι σε ένα ναρκοπέδιο. Εφόσον η ΕΕ δεν δέχεται χαλαρώσεις από τη δική μας πλευρά, πρέπει να επιβάλει και στα κατεχόμενα το ίδιο, διότι ήδη τους χρηματοδοτούν με 12 εκατ. το χρόνο και τους έφεραν και ζώα πέρσι στα κατεχόμενα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Καδής είπε ότι πρέπει τους ανθρώπους που θανατώνονται τα ζώα τους να τους αποζημιώσουν πλήρως.

«Φαίνεται η Κυβέρνηση έχει την πρόθεση από ότι είδα, αλλά πρέπει να δούμε και αποτέλεσμα. Διορίστηκε μια συμβουλευτική επιτροπή, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι μέσα, για να βγάλουν τις τιμές και την απώλεια εισοδήματος», σημείωσε.

Ο κ. Καδής επανέλαβε, παράλληλα, ότι «η Ευρώπη πρέπει να επιβάλει στα κατεχόμενα να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα».

«Για παράδειγμα, εγώ είμαι στην περιοχή της Αθηένου, έχω απόσταση 10χλμ από το τελευταίο κρούσμα και έχω 1,5χλμ από τα κατεχόμενα. Από που πρέπει να προσέχω;. Όπως εγώ και πολλοί άλλοι», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ