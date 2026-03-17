Έφοδος ανακριτών στο ΤΟΜ για τους φονικούς αερόσακους Takata

Έφοδο στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) πραγματοποίησε πρόσφατα το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, κατάσχοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγγραφα και άλλα τεκμήρια, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για το σκάνδαλο με τους φονικούς αερόσακους Takata. Η ανακριτική ομάδα διερευνά, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας που επιδείχθηκε από πλευράς κρατικών υπηρεσιών, χάθηκαν τόσο άδικα δύο νεαροί: ο 24χρονος Κυριάκος Όξινος στις 24 Ιανουαρίου 2023 στη Λευκωσία και η 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή στις 21 Οκτωβρίου 2024 στον δρόμο Αυγόρου-Φρενάρους. Η επιτόπια έρευνα και η κατάσχεση εγγράφων και...

