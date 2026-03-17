Ζημιές σε Λάρνακα-Αμμόχωστο από σφοδρούς ανέμους: Έπεσαν δέντρα, έκλεισαν δρόμοι, υποχώρησαν ηλιακοί θερμοσίφωνες-Ζημιές και σε πατατοκαλλιέργειες

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου εξαιτίας των σφοδρών ανέμων, που έπνεαν κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα συνεργεία των δήμων δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις, κυρίως για αποκοπές δέντρων και πτώση ηλιακών θερμοσίφωνων. Σε δύο περιπτώσεις στην πόλη της Λάρνακας, δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα. Αποκοπή δέντρων σημειώθηκε και στη μαρίνα της πόλης. Εξάλλου, σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Αγία Νάπα και Παραλίμνι, λόγω της πτώσης δέντρων έκλεισαν δρόμοι, ενώ υπήρξε και διακοπή της ηλεκτροδότησης, διότι επηρεάστηκαν καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού. Τις περισσότερες κλήσεις δέχθηκε ο Δήμος Αγίας Νάπας, που μετρά αρκετές ζημιές στις παραλίες Nissi Beach, Sandy Bay και Πανταχού, στις οποίες παρασύρθηκαν κρεβατάκια και ομπρέλες. Όπως πληροφορούμαστε, μόνο στην Αγ. Νάπα τα συνεργεία του δήμου ανταποκρίθηκαν σε πέραν των 40 περιστατικών, που αφορούσαν αποκοπή δέντρων, αποκλεισμό δρόμων και δημόσιων χώρων, καθώς και για πινακίδες που παρασύρθηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν και σε υπόστεγα ξενοδοχειακών μονάδων.

Από το πρωί της Δευτέρας (16/3) ξεκίνησε η καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στις παραλίες, που επηρεάστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Επί ποδός ήταν τα τελευταία 24ωρα και τα συνεργεία του Δήμου Παραλιμνίου, αφού κι εκεί καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά. Σημειώθηκαν πολλές αποκοπές δέντρων με αποτέλεσμα να κλείσουν κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ υποχώρησαν ηλιακοί θερμοσίφωνες και τέντες στο κέντρο του Παραλιμνίου.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στην Ξυλοφάγου, όπου, εκτός των άλλων, στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής βυθίστηκε μία βάρκα. Από τους θυελλώδεις ανέμους δεν γλίτωσε ούτε το γνωστό έκθεμα με την πατάτα της Ξυλοφάγου, το οποίο κατέρρευσε. Ήδη η τεράστια πατάτα έχει μεταφερθεί σε μηχανουργείο για επισκευή. Η τοποθέτησή της θα γίνει πάνω σε πιο ασφαλή κατασκευή.

Ζημιές σε πατατοκαλλιέργειες

Ούτε οι πατατοκαλλιέργειες των Κοκκινοχωρίων γλύτωσαν από την κακοκαιρία. Ζημιές καταγράφηκαν σε πρώιμες καλλιέργειες σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου και Σωτήρα. Ο εκπρόσωπος των πατατοπαραγωγών Ανδρέας Κάρυος δήλωσε, ότι υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των καταστροφών για σκοπούς αποζημιώσεων στους επηρεαζόμενους γεωργούς. Από τη δίνη των ανέμων δεν γλύτωσαν ούτε θερμοκήπια.

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν σε Παραλίμνι και Σωτήρα και ήδη οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων θερμοκηπίων ξεκίνησαν τις επιδιορθώσεις. Όπως έγινε γνωστό, κάποιοι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων μετρούν ζημιές ύψους 3-4 χιλιάδων ευρώ, τις οποίες αναγκαστικά θα επωμιστούν οι ίδιοι, διότι δεν προβλέπονται αποζημιώσεις σε τέτοιου είδους περιπτώσεις…