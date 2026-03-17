Αφθώδης πυρετός: Αποκλείστηκε περιοχή σε Γέρι και Δάλι - Δεν υπάρχουν νέα κρούσματα, αναμένονται οι εργαστηριακές αναλύσεις

Οι εμβολιασμοί στα βοειδή έφτασε στο 82,67% και στα αιγοπρόβατα στο 45,74%, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου

Έχει αποκλειστεί η περιοχή σε Γέρι και Δάλι στα τρία και στα δέκα χιλιόμετρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, σε σχέση με τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στις περιοχές αυτές. Προς το παρόν, ανέφερε, δεν υπάρχουν νέα κρούσματα και αναμένουν τις εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ απηύθυνε έκκληση προς όλους για συμμόρφωση, ψυχραιμία και συνεργασία.

«Έχει αποκλειστεί η περιοχή του Γεριού και του Δαλιού στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα με τη βοήθεια της Αστυνομίας. Γίνονται ψεκασμοί, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι εμβολιασμοί», είπε.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ανέφερε ότι έφθασαν στα βοοειδή στο 82,67% και στα αιγοπρόβατα στο 45,74% παγκύπρια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι είναι ανησυχητικό ότι εξαπλώθηκε η νόσος και επισήμανε την ανάγκη τήρησης όλων των μέτρων.

Έχει τρεις εβδομάδες, πρόσθεσε, που οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τονίζουν πως πρέπει να περιοριστεί στη Λάρνακα και όλοι να προσέχουν με τις μετακινήσεις τους κτλ. 

Απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς όλους για συμμόρφωση, ηρεμία, ψυχραιμία και συνεργασία.

«Αναμένουμε άλλες εργαστηριακές αναλύσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», κατέληξε. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

