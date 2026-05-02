Οι χώρες που επιλέγουν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες για το φετινό καλοκαίρι

Το ταξιδιωτικό κλίμα στην ΕΕ φτάνει σε ιστορικά υψηλά για το καλοκαίρι του 2026, παρά τις μικρότερες διαμονές, τον πιο περιορισμένο προϋπολογισμό και την κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission-ETC).

Το 82% των Ευρωπαίων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2020.

Τα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια παραμένουν κυρίαρχα, με ισχυρότερη ζήτηση αυτή την εποχή για προορισμούς του Νότου και της Μεσογείου.

Οι ταξιδιώτες γίνονται πιο προσεκτικοί, σχεδιάζοντας λιγότερα και μικρότερα ταξίδια με πιο μετριοπαθείς προϋπολογισμούς.

Πρωτιά Ισπανίας

Πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων για ταξίδια είναι η Ισπανία με ποσοστό 14% σημειώνοντας σημαντική αύξηση από την αντίστοιχη περσινή έρευνα που είχε ποσοστό 6,5%.

Ακολουθεί η Ιταλία με 11%, σημειώνοντας επίσης σημαντική αύξηση από πέρσι (6%).

Στην τρίτη θέση είναι η Γαλλία, πετυχαίνοντας και αυτή επιπλέον δυναμική με 8% από 5,9% πέρσι.

Ακολουθεί η Ελλάδα με 6% από 4,9% πέρσι και η Πορτογαλία με 6% από 3,5% το περασμένο έτος.

Στη δεκάδα των προορισμών στους οποίους προτίθενται να ταξιδέψουν την περίοδο Απριλίου- Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται επίσης φέτος η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Κροατία και η Αυστρία. Σημειώνεται ότι η Τουρκία πέρσι δεν περιλαμβανόταν στους top-10 προορισμούς των Ευρωπαίων.

Σχεδιασμός ταξιδιών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότεροι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν να μειώσουν το ταξίδι τους την ερχόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι (39%, +7%), ενώ η ζήτηση για δύο ή περισσότερα ταξίδια μειώνεται στο 57% (–3%).

Τα μικρότερα ταξίδια κερδίζουν έδαφος, με το 38% να σχεδιάζει διαμονές 4–6 διανυκτερεύσεων (+3%), ενώ τα ταξίδια 7–12 διανυκτερεύσεων μειώνονται στο 37% (5%). Η διάρκεια της διαδρομής μειώνεται, οι προϋπολογισμοί μετατοπίζονται προς πιο μέτρια επίπεδα, με αυτούς έως 1.000 ευρώ να αυξάνονται (+6%), ενώ οι υψηλότεροι προϋπολογισμοί άνω των 1.500 ευρώ μειώνονται (–9%).

Παρά τις προσδοκίες για αύξηση των τιμών του πετρελαίου, τα ταξίδια με αυτοκίνητο αυξάνονται στο 28% (+4%), ενώ η εξάρτηση από τα αεροπορικά ταξίδια παραμένει σταθερή στο 55%.

Σημαντική η ασφάλεια

Η έκθεση δείχνει ότι οι γεωπολιτικές αναταραχές οδηγούν σε αύξηση 4% στη σημασία της ασφάλειας ως τον κύριο παράγοντα επιλογής προορισμού (22%), ακολουθούμενη από τον ευχάριστο και σταθερό καιρό (15%), ενώ παράγοντες που σχετίζονται με το κόστος παραμένουν επίσης μεταξύ των βασικών σκέψεων.

Η αύξηση του κόστους ταξιδιού αποτελεί την κύρια ανησυχία για το 20% των ερωτηθέντων (+3%), ακολουθούμενη από τον πιθανό αντίκτυπο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή (18%), σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 9%.

Όταν ρωτήθηκαν για την αντίδρασή τους σε πιθανές κλιματικές διαταραχές αυτό το καλοκαίρι, περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι θα προσάρμοζαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, ενώ μόνο το 10–18% θα τα ακύρωνε.