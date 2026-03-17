Απάντηση Υπηρεσίας Μεταλλείων στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: «Προχωρούν ενέργειες για αντιμετώπιση αδυναμιών»

Σε ενέργειες για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και για αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται στην σημερινή Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προχωρεί η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει ήδη εξετάσει το περιεχόμενο της έκθεσης και έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή των εισηγήσεων που καταγράφονται.

Όπως σημειώνεται, η διαχείριση των ορυκτών πόρων και οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίησή τους περιλαμβάνουν πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν συντονισμό πολλών αρμόδιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλονται προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών και ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να καλύπτονται ιδιαίτερα οι ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου για την περίοδο 2021-2050, ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά την προώθηση νέων λατομικών ζωνών, η Υπηρεσία επισημαίνει ότι πρόκειται για σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτεί αξιολόγηση θεσμικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Αναφορικά με τη νέα λατομική ζώνη Πάφου, σημειώνεται ότι οι ενέργειες της Υπηρεσίας έγιναν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στη βάση συλλογικών διαδικασιών του αρμόδιου Υπουργείου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για την προτεινόμενη νέα λατομική ζώνη Ανδρολίκου, η οποία αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι δεσμευτικοί όροι της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ώστε οποιεσδήποτε αποφάσεις να λαμβάνονται στη βάση επιστημονικών δεδομένων και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων τονίζει ότι η διαχείριση των ορυκτών πόρων γίνεται με βάση τη νομοθεσία και με στόχο τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές.